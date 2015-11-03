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    10:28, 03 11月 2015 | GMT +6

    今晚阿斯塔纳将主场迎战马德里竞技

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    哈通社阿斯塔纳11月3日电 阿斯塔纳时间今晚9时整，阿斯塔纳队将坐镇主场--阿斯塔纳竞技场，迎战远道而来的西班牙劲旅马德里竞技。

    这也将是欧冠杯小组赛第四轮比赛的首场对决。 赛前，阿斯塔纳市降下了一场大雪，气温有所下降，最低气温降至零下4摄氏度，并伴有20m/s的寒风。对于西班牙球队而言，阿斯塔纳的寒冷气候，也将成为需要克服的客场不利因素之一。 在此前的第三轮中，阿斯塔纳队客场遭马德里竞技0:4血洗，且赛后各项数据均遭马竞压制，两队差距十分明显。今日主场作战，阿斯塔纳队是否能够最大限度的发挥主场优势，是球迷最大的期待。 目前，阿斯塔纳队小组赛3战1平2负，积1分，位列小组第4。 值得一提的是，为现场观战欧冠杯球赛，有部分中国球迷不顾寒风冰雪，专程赶来阿斯塔纳观战助威。中国球迷坦言，相比远赴欧洲观战，在阿斯塔纳举行的欧冠杯小组赛，无论行程距离还是花费都明显实惠的多。 本月25日，阿斯塔纳队还将主场对阵小组第1的本菲卡。球迷可通过网络，在 阿斯塔纳队官方网站 及网络售票网站 ticketon 上预定球票。（撰稿：塔尔）

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    体育 足球 阿斯塔纳足球俱乐部 黄金储备
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