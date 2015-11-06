萨金塔耶夫：中国解除针对哈萨克斯坦农贸产品的一系列进口限制

哈通社北京11月6日电（记者萨德克•阿克加诺夫）11月6日，正在访问中国的第一副总理巴赫特詹•萨金塔耶夫同中国国务院副总理张高丽举行会谈。会谈中，双方就解除哈中双边农贸产品交易障碍达成了共识。

"今天，我们和中方就9月初，纳扎尔巴耶夫总统对中国进行国事访问时，同中国国家主席习近平达成的各项协议的落实情况进行了讨论。这些协议，同‘光明大道'计划和‘一带一路'倡议直接相关。由于我国出口中国的产品价值正在下降，出口规模已经受到了一定的影响。目前我们已经明确了20种出口产品的种类，并同中方就通过这些产品进一步拓展两国间贸易进行了协商。"第一副总理萨金塔耶夫说。 据悉，哈萨克斯坦向中国建议增加贸易量的这20种对外出口产品中，包含哈萨克斯坦的农贸产品。 "在纳扎尔巴耶夫总统访华后，中方取消了针对我国小麦产品的进口限制。今天的会谈，双方在这方面达成了更多的共识。"萨金塔耶夫说。 萨金塔耶夫强调，中方还将解除针对哈萨克斯坦大豆的进口限制。 "现在双方主要讨论的焦点集中在畜牧产品的进口检疫限制方面。我国具有对华出口大量优质牛羊肉的能力，为了进入中国市场，我们正在积极拓展双方农业部门之间的合作。"他说。（编译：塔尔）