纳扎尔巴耶夫会见阿富汗总统加尼

哈通社阿斯塔纳11月20日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统20日上午在总统府，同到访的阿富汗总统阿什拉夫•加尼举行小范围会晤，双方就哈阿关系发展、两国各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

纳扎尔巴耶夫首先欢迎加尼首次对哈萨克斯坦进行正式访问。他说，中亚地区与阿富汗的友好关系源远流长，拥有众多相似历史和文化价值观。哈方熟知阿富汗的当前局势，我与前总统卡尔扎伊多次举行过会晤，建立了良好的交流和合作关系。哈萨克斯坦一贯支持阿富汗和平稳定发展，并且希望看到富强的阿富汗，哈方愿与阿富汗进一步加强在各领域的合作。

纳扎尔巴耶夫指出，近些年来，阿富汗局势有所缓解，逐渐走向稳定与发展，哈方为此由衷的感到高兴。在加尼总统的带领下，阿富汗政府正在为建立和平、稳定、统一、发展的国家而努力。这是非常重要的，并且哈方全力支持阿方。

加尼对纳扎尔巴耶夫总统的热情邀请和盛情款待表示感谢。他说，自独立以来，哈萨克斯坦取得了傲人的发展成绩。当您在上世纪90年代提出"哈萨克斯坦-2030"发展战略时，很多人对该战略方针表示出怀疑态度。但在您的领导之下，哈萨克斯坦不仅全面、快速的实现了该发展方针，还超额的完成了各项目标。哈萨克斯坦成为了地区的发展楷模。（编译：吴然）