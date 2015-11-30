哈通社阿斯塔纳11月30日电 据总统府新闻局消息，30日，纳扎尔巴耶夫总统会见各州州长、阿斯塔纳和阿拉木图市市长，并下达早前国情咨文中涉及的各项具体任务。

纳扎尔巴耶夫说："今后，总统办公厅与政府部门将有一系列的任务需要共同协作完成。目前，实现改革措施所需的法律法规也已制定。接下来的工作就是按照法律程序对改革计划进行一一落实。" 纳扎尔巴耶夫提到，尽管全球经济仍显疲软状态，我国今年地区经济增长率不会低于预期的2%。他说："哈萨克斯坦出口的非原料性商品填补了原料出口疲软的空缺。今年，国内粮食和油料作物总产量达到2200万吨；建设住宅700万平方米；全国各州基础设施也得到了新建。这些都是各州政府与地方企业共同努力的成果。日后，各州政府应合理利用已有资源，重新启动当地停滞的工厂和企业，优化其产能，改善产品销量。" 纳扎尔巴耶夫表示，公私合营机制应在基础设施及公路建设领域得到充分体现。而各地吸引投资以及新增就业岗位的总量应成为各州州长、市长绩效评估的指标之一。 纳扎尔巴耶夫着重强调，全国各地政府应问民所需、按时发放工资、养老金和各类政府补助；对人民生产生活密切相关的重要商品价格进行监管；保障住房公共服务的持续运作以及提升政府执法水平。而这些都是维护社会政治稳定至关重要的环节。 纳扎尔巴耶夫还提到，明年将举行的哈萨克斯坦独立25周年庆典活动应在不超额支出财政预算的前提下有序进行。 最后，纳扎尔巴耶夫总统还向各州州长、市长下达了一系列具体的工作任务。（编译：塔布斯）