韩国总统敦促中国严厉制裁朝鲜

哈通社阿斯塔纳1月13日电 据BBC消息，韩国总统朴瑾惠敦促中国提供协助，对朝鲜采取最为严厉的制裁。

朴瑾惠此番讲话之前，朝鲜在上周宣称"成功"进行了氢弹试验，不过外界对此持怀疑态度。

朴瑾惠说，必须对朝鲜采取前所未有的严厉制裁，而中国协助制裁至关重要。

她还警告说，朝鲜方面可能采取进一步的行动，包括发动"网络恐怖活动"。

在朴瑾惠讲话后几个小时，韩国军方向短暂进入国境的疑似朝鲜无人飞机发射警告弹。

韩联社引述韩国国防部官员的话说，边境部队共向疑似朝鲜无人飞机发射了大约20枚子弹后，无人飞机折返朝鲜境内。

朴瑾惠在周三（1月13日）的年度记者会上强调了中国以往的立场，不过补充说："我相信中国很清楚，如果决心没有必要的实际行动配合，我们就不能阻止朝鲜的第五次甚至第六次核试验。我们也就无法保证朝鲜半岛真正的和平与稳定。"

"我相信中国政府不会允许朝鲜半岛的局势进一步恶化。"

上个星期，美国国务卿克里也敦促中国采取更加严厉的手段，向中国外长表示中朝关系不应该再"一切照旧"。

朴瑾惠在她的讲话中还谈到韩国与美国采取的旨在"应对朝鲜挑衅行动的措施"，其中包括在朝鲜半岛增加美军军力。

当有记者问及韩国是否将与朝鲜继续开城工业园合作时，朴瑾惠回答说，未来都要看朝鲜方面的行动。

朴瑾惠还表示韩国将继续在边境地区广播宣传。