美媒：一名美国学生朝鲜被扣细节浮出水面

哈通社阿斯塔纳1月24日电 据美国媒体报道，一名美国学生在朝鲜因被控从事"反国家"活动遭关押。同这名学生一起旅行的伙伴说，这名学生是个"典型的游客"。

朝鲜星期五宣布，他们以未详细说明的"敌对"行为为由，关押了美国维吉尼亚大学本科生奥托•瓦姆比尔，并正在进行调查。

21岁的瓦姆比尔随同设在中国的少年队旅行社进入平壤，该旅行社经常带外国游客进入这个孤立的国家。少先队旅行社的领队夏洛特•古特里德格星期六对路透社说，瓦姆比尔在机场被扣押，当时他正要登机返回中国。

古特里德格说，瓦姆比尔显然是因为此前在平壤羊角岛国际饭店发生的一次事情被扣押。但是她拒绝评论这次事情的具体性质。古特里德格对路透社说，"在整个行程，奥托的行为举止就是一个典型的游客，拍照，开心地玩。直到机场前，没有任何迹象显示有不当事情发生"。

朝鲜官员在朝鲜官方媒体朝中社发表的一份声明中暗示，瓦姆比尔代表或受美国政府的支持从事活动。朝鲜没有提供这一指称的任何证据。朝鲜经常以捏造的指控扣押美国和其他国家公民。被关押者常常被迅速审判定罪，有时被判处劳役。但是这些人通常会被释放，有时在美国官员访问朝鲜之后得到释放。

分析人士说，朝鲜通常试图用被关押者作为同西方谈判的筹码。