日本政府已下令自卫队可拦截朝鲜导弹

哈通社阿斯塔纳1月29日电 据BBC报道，鉴于有迹象表明朝鲜正在准备发射远程弹道导弹，日本政府已向自卫队下达"摧毁措施命令"，允许其对导弹实施拦截。

共同社报道，官房长官菅义伟在记者会上称，朝鲜可能会在不事先预告的情况下发射导弹。

"摧毁措施命令"于28日下达，政府因为担心其对导弹发射的探知能力暴露，并未对外公布下令一事。

菅义伟在记者会上称，"保护国民的生命是政府的首要任务。我们已经切实做好能应对任何事态的准备。"

他同时指出，"从金正恩体制迄今为止的行动来看，无法排除朝鲜做出与过去完全不同的、包括无预告的弹道导弹发射在内的某种挑衅行为的可能性。"

朝准备发射

有迹象表明朝鲜正在西北部的东仓里导弹发射场推进发射远程弹道导弹的准备。最快可能在一周前后发射。

分析人士认为，朝鲜继本月6日强行实施第四次核试验后又准备发射导弹，意在对联合国安理会关于加强对朝制裁的讨论加以牵制。

如果朝鲜真的发射导弹，还将违反此前的安理会决议，势必促使安理会通过更加严厉的制裁决议。

消息人士透露称，通过对近几日的卫星照片进行图像分析等后，确认朝鲜正在推进发射准备。

上次朝鲜发射远程弹道导弹是2012年12月。对于当时以发射"人造卫星"为名强行发射的远程弹道导弹，日美韩等国认为其"卫星"部分已成功进入轨道。

朝鲜2015年还试射过潜射导弹（SLBM）。

朝鲜国家宇宙开发局局长2015年9月宣称"新的地球观测卫星的开发工作已进入最后阶段"，只要做出决定随时都可发射。