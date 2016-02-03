中朝贸易大跌 内幕难以捉摸

中国和朝鲜去年双边贸易额下跌，似乎显示两国关系进一步趋冷，不过专家告诫，中朝贸易的很多细节不为人知，要谨慎看待两国关系。

韩国开发研究所的一份报告显示，从2015年1月到11月，中朝双边贸易额为49亿美元，比上年下跌了15%，这是连续第二年下滑。

朝鲜从中国进口的大米比2014年减少了74%，向中国出口的无烟煤也下降了6.3%。

有专家指出，经济因素是中朝贸易额下跌的主要原因。美国政府智库、朝鲜经济研究所(KEI)高级主管特洛伊•斯坦格隆（Troy Stangarone）说："我认为这是由综合因素造成的。一是中国经济放缓，二是全球资源市场价格下滑，三是中国环境政策的改变。"

他说，朝鲜对中国的两大主要出口物资是煤和铁矿，煤占总出口额的40%，而过去几年来，全球资源价格下跌，虽然朝鲜对中国的煤出口量增加，可是贸易额却减少了。斯坦格隆说，其次随着中国采取越来越严格的环境政策，朝鲜煤的出口量会进一步减少。

不过另有专家指出，中朝贸易额下跌主要是政治因素。美国政府智库史汀生中心（Stimson Center）东亚问题研究员孙韵说，中朝贸易额本来就不大，如果中国想维持贸易额，是不会受经济放缓影响的。

她说："首先从2013年朝鲜第三次核试验之后，中国对联合国制裁的力度比以前大很多，我们可以从中国交通部和银行业的文件中可以看出。"

2013年4月，中国交通部要求严格执行联合国安理会的决议。决议指出，各国均有义务立即冻结被列入制裁清单的朝鲜个人或实体的资金，限制被列入清单的个人旅行，并禁止向朝鲜提供列入禁运清单的物品。

朝鲜今年初进行第四次核试验，让中国感到恼火。孙韵指出，中国对朝鲜的政策很矛盾，北京一方面希望朝鲜政权稳定，那就需要提供经济照顾。另一方面又不

想朝鲜发展核武器，那样不仅会直接威胁到中国的安全，而且给美国在东北亚的存在提供了依据。

她说："朝鲜的核武发展越激烈，那么美国在东北亚安全和军事存在的合理性就越高，韩国就越不能和中国改善关系。"

孙韵说，由于两国关系的复杂状态，我们也不能简单地从贸易额来理解两国关系。她说，有关中朝贸易的数据都是中国境外媒体从中国海关数据中得出的结论，而不是来自中朝官方，中朝经济关系的很多细节是不为人所知的，中国常常以援助的方法来弥补贸易，因此要对中朝关系持谨慎态度。（来源：美国媒体）