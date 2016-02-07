朝鲜今早发射远程火箭 日本称导弹飞跃冲绳

哈通社阿斯塔纳2月7日电 据BBC报道，朝鲜不顾各方的严厉警告，于当地时间周日（2月7日）早上9点30分左右发射了远程火箭。

韩联社报道称， 韩国联合参谋本部7日表示，朝鲜今天上午9时30分许在位于平安北道铁山郡东仓里的发射场发射了火箭（导弹）。 韩军相关人士表示，目前正

在探测朝鲜远程导弹的轨迹。

据日本共同社报道，日本防卫相中谷元7日表示，朝鲜在当天上午9点31分左右发射了疑为弹道导弹的飞行物。跟踪系统显示，推测该导弹已于9点41分左右通过冲绳县上空飞向太平洋。

当天接近中午时朝鲜中央电视台报道称，朝鲜当天成功发射一颗人造卫星。



朝中社公布朝鲜国家宇宙开发局关于成功发射对地观测卫星"光明星四号"的公报称，朝鲜在平安北道铁山郡西海卫星发射场用"光明星"运载火箭成功发射根据国家宇宙开发五年计划２０１６年计划新研制的对地观测卫星"光明星四号"。９分４６秒后，卫星顺利进入轨道。公报称朝鲜将继续发射更多的"主体卫星"。

朝鲜1月6日实施第四次核试验

2月2日，朝鲜向国际民用航空组织（ICAO）、国际海事组织（IMO）和国际电信联盟（ITU）通报其"卫星"发射计划，称依据国家宇宙开发计划决定发射地球观测卫星"光明星"。发射日期在2月8日至25日之间。之后，朝鲜于伦敦时间6日上午向国际海事组织再次通报将火箭（导弹）发射窗口期调整为2月7日至14日。

据日本共同社报道，日本防卫相中谷元7日表示，朝鲜在当天上午9点31分左右发射了疑为弹道导弹的飞行物。跟踪系统显示，推测该导弹已于9点41分左右通过冲绳县上空飞向太平洋。