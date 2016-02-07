朝鲜发射火箭 各方强烈谴责

哈通社阿斯塔纳2月7日电 据美国媒体消息，朝鲜星期天当地时间上午发射一枚远程火箭。国际社会普遍怀疑这是它违禁试验导弹技术。北朝鲜本星期早些时候宣布计划发射可以将一颗卫星送入轨道的火箭。

美国国防部向媒体证实，朝鲜确实进行了发射，美国正在追踪有关事态。

星期天，在进入先前宣布的7天发射期几个小时之后，平壤进行了火箭发射。在今年一月，朝鲜进行了一次它所说的氢弹核试验。美国和其他国家怀疑平壤成功地进行了核聚变试验。

朝鲜的火箭发射立即受到强烈谴责。美国国家安全事务助理赖斯说，美国强烈谴责朝鲜发射火箭，以及朝鲜不顾其人民的福祉追求导弹与核项目。赖斯的声明说，朝鲜将有限的资源用于这种制造不稳定的活动，使朝鲜人民陷入更深的困境。

美国国务卿克里发表声明说，这是仅仅在一个多月的时间里，朝鲜选择第二次采取重大挑衅行动，不仅威胁朝鲜半岛安全，而且也威胁地区和美国安全。声明说，美国将继续推动国际社会采取措施，使朝鲜为此承担责任。

据路透社报道，联合国安理会的外交官说，美国，日本，韩国星期天要求联合国安理会召开紧急会议，商讨平壤火箭发射问题。美日韩三国预计将要求对朝鲜采取进一步的制裁。安理会先前禁止朝鲜进行任何弹道导弹试验。

在朝鲜发射火箭之后，日本首相安安倍晋三对记者说，"我们对此绝对不能容忍。"他说，日本将"采取措施，充分保护我们的人民的安全和福祉。"

星期五，奥巴马总统与中国国家主席习近平通话讨论了朝鲜生个月进行的核试验以及计划发射火箭的问题。

白宫随后发表的声明说，两位领导人一致认为，朝鲜拟议的火箭发射"将违反联合国安理会多项有关决议，是另一词挑衅性和导致不稳定的行动。"两位领导人还"强调国际社会团结一致对朝鲜挑衅行为做出坚定应对的重要性，"