外媒：“朝鲜人民军总参谋长李永吉遭处决”

哈通社阿斯塔纳2月10日电 BBC报道说，朝鲜人民军总参谋长、陆军大将李永吉已遭处决。

路透社也报道说，来自朝鲜的消息来源透露，李永吉已经被清洗和处决。

BBC在韩国的记者说，对待朝鲜的消息通常需要谨慎小心，但路透社的消息通常是可靠的，这让人相信李永吉的确被处决了。

根据韩联社的报道，李永吉被清洗的原因是"搞小圈子"、"腐败"及"滥用权力"。

但朝鲜官方及媒体并没有出面证实或者否认这一消息。

去年10月10日，朝鲜在平壤金日成广场举行阅兵式，庆祝朝鲜劳动党建党70周年，朝鲜最高领导人金正恩出席并发表了讲话。

在当天下午3点开始的阅兵活动中，李永吉在检阅车上对各受阅方阵进行了检阅，并向金正恩报告庆祝朝鲜劳动党成立70周年阅兵式准备开始。

人们注意到，自从2012年朝鲜最高领导人金正恩执政以来，朝鲜党政军各部门首长的更换极为频繁。

"犬决"和"炮决"



尽管朝鲜官员随后拒绝证实外界有关张成泽被"犬决"的传闻，但是声称他遭到了"枪决

但是，朝鲜很少公开宣布和报道高层官员遭到清洗或处决的消息。

朝鲜最高领导人金正恩的姑父张成泽在2013年12月12日被处决，属于比较少见的朝鲜官方出面证实高官遭到清洗的事件。

尽管朝鲜官员随后拒绝证实外界有关张成泽被"犬决"的传闻，但是声称他遭到了"枪决"。

去年5月13日，韩国国家情报院负责人向国会透露，朝鲜军队二号人物、人民武力部部长玄永哲以叛国罪被处决。

韩国国家情报院的消息还称，4月30日当局在平壤的一所军官学校用高射炮公开处决了玄永哲。

有关"犬决"和"炮决"的传闻虽然难以得到证实，但是诸多朝鲜高官从公众视野中消失的确是不争的事实。

有评论人士指出，在这样的环境下，朝鲜高官必定战战兢兢，担心自己成为下一个遭到清洗的目标。