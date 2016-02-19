中国专家：不排除美韩武力颠覆朝鲜的可能性

哈通社阿斯塔纳2月19日电 据俄罗斯卫星网消息， 中国吉林大学东北亚研究院国际关系研究所所长巴殿君在接受"卫星"新闻通讯社采访时表示，从目前韩国和美国的一些动作来看，确实不能排除武力颠覆朝鲜政权的可能性。

据韩联社17日报道，美国空军4架F-22"猛禽"隐形战机17日出现在韩半岛上空。自朝鲜进行核试验和发射远程导弹以来，美国接连向韩半岛出动战略武器，向朝鲜进行武力示威并对新的挑衅风险发出强烈的警告信号。美国总统奥巴马2月18日签署法案，加强制裁朝鲜，以回应朝鲜拒绝停止核武计划。该法案此前 获得国会参众两院的压倒性通过。

颠覆朝鲜政权是美韩的一项战略

巴殿君认为，从目前韩国和美国的一些动作来看，确实不能排除武力颠覆朝鲜的可能性。从最近韩美之间的军事演练、舆论战等等，都露出了这样的迹象。向国际社会释放这样的声音，随着军事的部署和打击能力的提高，也不排除美国包括韩国铤而走险。

他指出，实际上，这么多年来，美国也好、韩国也好一直希望朝鲜政权发生更迭，只不过是他们的手段、力度、方式变化而已，比方说以前美国提出所谓战略忍耐实际上就是基于朝鲜内部会出现变化。这个变化就是使朝鲜自己走向灭亡，这是美国的一向战略。

巴殿君称，韩国的手段其实也是这样，包括开城、金刚山工业园的建设，都是利用经济的手段，以及宗教传播和非政府组织渗透、软实力的方式实现逐步颠覆的目标。自朝鲜战争停战以来，美韩的这些手段一直没有停止过。

武力打击的趋势在增长

巴殿君认为，在武力打击朝鲜问题上美韩一直下不了这个决心，美韩的顾虑一方面来自朝鲜战争带来的巨大伤害；另一方面朝鲜半岛局势牵一发而动全身，它不是南 北韩之间的一个战争，更多可能会卷入大国，包括中国，所以这个是朝鲜战争停战到现在一直没有重新发动的一个原因。无论是常规武器还是今天的核武器都会使朝 鲜半岛重陷火海。下一次的朝鲜战争有可能将是伤亡巨大，与上次朝鲜战争相比伤亡将会有一个巨大、让任何一方都无法接受的结局。

他指出，在朝鲜不断推动发展核武的背景下，韩国与美国是更加忌惮发动新的战争。但是有一点，美国需要朝鲜半岛保持一个适度的紧张，但这个紧张的程度不能超过美国所能接受的一个底线，这个底线就是朝鲜不能实现两弹合一。

他强调，如果理性的看，随着武器的进步人类的战争将减少，但人类的战争并没有因为武器的进步而减少，相反战争的规模、频率都在增长，包括第一次世界大战和第二次世界大战都是这样，核武器确确实实让人类能够冷静下来进行思考，但是有很多非理性的因素值得警惕。

他称，比如金正恩本人个性的问题，他上台以来已经有70多个高官被杀，在如此高压之下还在不断的推出核试验和导弹火箭发射，以及对中朝关系的处理，都显示 他并不是一个理性的人，他根本就没明白给朝鲜带来安全的并不是他的核武器，而是其背后的中国，可他恰恰不考虑中国这层因素。

巴殿君表示，这样非理性的领导人所领导的国家也不可能是一个正常国家，在使用核武器上与正常人和正常国家的判断是否一样？核武器不会给朝鲜带来和平和安 全，恰恰由于金正恩本身的不理性和不确定性带来的威胁性，使核武器使用的威胁性增加了，如果美国及韩国基于这样的判断，不排除美韩联合对朝鲜进行武力打 击，这个还无从判断，但是这种趋势在增长。

美韩在朝核问题的算盘



巴殿君指出，与前三次朝鲜核试验后的气氛相比，这一次更令人担心的是韩国利用这次朝核危机和完成对南北朝鲜统一的渴望来采取武力行动，出现大家不愿意看到 的一个结果。目前韩国鹰派在主导者国家政治，鉴于天安舰事件和延坪岛事件之后，韩国国内确实是蔓延着对朝鲜的仇视也一直报复的心态。在这种情况之下，中国 实际上很担心韩国会用极端的手段。

他认为："根据我的判断，韩国确实在这件事上有了一个改变，执意推进‘萨德'导弹的部署，对中国的对朝政策表达不满。同时与美日一道加大了对朝鲜的制裁， 实际上也变相对中国进行了制裁。韩国对中国的不满体现在军事部署上，体现在对中国企业的制裁上，也体现在中国今后对朝政策上。中国提出的无核化是指整个朝 鲜半岛，这是非常明确的表示，不仅是指朝鲜也包括韩国。"

巴殿君强调，中国当然不希望朝鲜主动挑起战争，也不希望韩国和美国武力打击导致朝鲜半岛的混乱和朝鲜的混乱，导致难民潮。韩国在做一些不符合中国利益的事，中国现在需要调整方向，从"近韩远朝"到"远韩近朝"。因此，与其说中国会不会放弃朝鲜，不如说中国在强调与朝鲜的传统关系，防止美韩日搞武力打击， 把朝鲜搞乱的局面。

胆小鬼游戏

巴殿君认为，金正恩的下一步行动伴随着美韩日的进一步遏制、制裁、对抗的节奏。朝鲜这样的国家是非理性的，但也有理性的一面，这个理性体现就是先军政治或者说是边缘政治，美韩做出一个危险的举动，朝鲜对应的做出更危险的举动，并置所有的制约手段于不顾，表面上是非理性的，实际上是在玩胆小鬼游戏。

他指出，朝鲜认为其没有退路，认为只能这样走下去，所以美国在朝鲜半岛的任何一个动向，都伴随着朝鲜加速对撞的反应。最近有一个谣言，说朝鲜组建了一个洲际导弹旅，在这样的国际环境下，朝鲜也意识到它所面临的一个困境，所以朝鲜认为只有充当那个不怕死的角色，才能完成其战略目标。

巴殿君强调，在目前的困境之下，朝鲜还会加速其核武器小型化和两弹合一的进程，形成对美国的威慑。这恰是证明其理性的一面，把所有的计划都告诉美韩，威慑 并使美韩不敢轻举妄动。从金正恩的个性上和朝鲜国家体制上，在韩国部署"萨德"系统、加快统一步伐，美国在周边的军事部署，包括核武器部署和航母的部署的 情况下，朝鲜的选择越来越少，只能倾全国之力玩胆小鬼游戏。