外媒：巴萨开出内马尔参加奥运条件

哈通社阿斯塔纳2月21日电 据外媒报道，近日，内马尔希望以超龄球员身份为国出征巴西奥运会，而巴萨已向巴西足协开列了两个条件。

奥运会男足比赛，将在8月5日到21日上演。如果巴萨今夏要参加欧洲超级杯或西班牙超级杯的话，内马尔将因奥运会而无法参加这两项杯赛。如果巴西队打进决赛的话，内马尔还将错过下赛季西甲开局阶段。而且在夏季过于疲劳的同时，内马尔还将错过巴萨赛季前体能储备和战术演练。

在这种情况下，巴萨要求巴西足协承担内马尔在八月份的整月薪水。如果巴萨与内马尔完成续约的话，巴西人年薪至少为1500万欧元，月薪将超过100万欧元，巴萨要求巴西足协"掏钱赎人"。

在巴西世界杯中，内马尔曾被撞伤脊椎。为了避免再出现类似情况，巴萨还要求巴西足协为内马尔买重伤保险。一旦内马尔遭遇严重伤病，巴萨可以通过保险公司获得巨额赔偿。FIFA会在自身举办的赛事中因球员重伤而向俱乐部支付赔偿金，但奥运男足比赛并非FIFA举办的赛事，巴萨要想拿到经济补偿就只能靠高额投保。

巴西史上从未赢得过奥运男足冠军，内马尔非常期望能在主场率队填补这一空白。但《每日体育报》也指出，内马尔不希望因此而与巴萨产生矛盾，他在静待巴萨与巴西足协商谈出最终结果。