荷兰国家馆负责人：阿斯塔纳世博会 荷兰人民的期待！

哈通社阿斯塔纳2月24日电 阿斯塔纳世博会各参展国总代表24日将齐聚阿斯塔纳，听取阿斯塔纳世博会运营公司就世博会各项进展情况的称述。国际展览局高官、各国国家馆负责人即90个受邀国代表将出席此次会议。23日，哈通社记者有幸采访到阿斯塔纳世博会荷兰国家馆负责人汉斯•德雷萨尔。汉斯表示，阿斯塔纳世博会"未来能源"的响亮口号早已深入人心，届时世界必将把目光再次投向哈萨克斯坦，阿斯塔纳将成为哈萨克斯坦公共外交的大舞台。不仅仅是荷兰人民，全世界都期待着这一天的到来。

问：汉斯先生，荷兰民众对阿斯塔纳世博会有何期望？

答：荷兰政府高度重视阿斯塔纳世博会。因为世博会主题十分吸引人，也深受荷兰民众喜欢。我想说的是，只要提及区域能源、生态环境和气候变化，未来能源就显得非常突出。我敢肯定，阿斯塔纳世博会将成为增进世界各国经济科技交流合作、展示人类文明进步成果的重要平台，同时将为发展未来能源增添新的动力。荷兰能源企业对参展阿斯塔纳世博会表现出浓厚兴趣，我们将向全世界展示荷兰在能源领域取得的最好成就，同时为我们在能源领域的重要伙伴哈萨克斯坦助一臂之力。

问：荷兰是世界上绿色能源研发以及应用领先的国家。阿斯塔纳世博会是贵国充分展示绿色能源技术的广阔平台。请问，阿斯塔纳世博会荷兰国家馆将为观众展示些什么，将以什么为主题？

答：作为西欧最大的天然气生产国之一，荷兰已认识到能源开发对生态环境造成的危害，再说，荷兰属人口密集度较高的国家，要想让能源创新技术再上一个新台阶，必须加强与私营技术创新企业的合作。2017年，荷兰国家馆将为观众展示将农业和工业转换为绿色经济模式的途径。荷兰国家馆主题目前尚未确定，正在探讨之中。

问：您认为，哈萨克斯坦能否在代替能源发展和收集能源领域成为世界中心？

答：贵国总统曾指出，2017世博会的筹备旨在建造未来能源和绿色经济的国际运用中心。正是得益于这一思想，哈萨克斯坦正在为联合国"人人享有可持续能源倡议"做出贡献。同时，2017世博会的举办，必将使作为中亚最稳定和新兴国家哈萨克斯坦的国际地位与日俱增。

问：您认为，荷兰人会觉得哈萨克斯坦是个有趣的国家吗？

答：荷兰是在全球建立最开放社会的国家之一，荷兰人组建的企业可谓是遍布世界各地，他们很会经商，且能吃苦。荷兰人更是疯狂的旅行者，足迹遍布世界各个角落。中亚有丰富的旅游资源，荷兰人对中亚有着明显的旅游兴趣。2017年将有大量的荷兰人来到哈萨克斯坦，我想，那时他们还会去中亚其他国家旅游，另外，2016年，阿斯塔纳至阿姆斯特丹直航将开通，这有利于深化两国旅游合作，增进两国人民的了解和友谊。（完）（编译：金桥）