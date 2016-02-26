联合国很快将对朝鲜实施前所未有的新制裁
美国过去七周来与中国密切合作，起草了这份决议。美国常驻联合国代表萨曼莎•鲍尔（Samantha Power）星期四下午将这份22页的文件交给15个成员国的安理会传阅。预计未来几天将对决议进行表决。
"这些措施，如果通过，将向朝鲜政权发出毫不模糊与毫不妥协的讯息，"鲍尔大使在与安理会成员国讨论了草案之后对记者说。
"国际社会不会接受你们的扩散。你们的行动将会有后果。我们将不懈努力，集体行动，制止你们的核项目。"她说。
封锁武器和航空燃油交易
其中一项新措施是对所有武器实行全面禁运，无论常规武器还是其它类型的武器，一律禁止进出朝鲜。 一名熟悉这份决议草案的美国官员说，"除了破坏稳定之外，我们知道，常规武器项目使得平壤通过出口而为其非法项目创收。"
该决议还寻求对朝鲜这个孤立国家经由海、陆、空渠道的所有进出口货物实行强制性检查。这位官员说，这一举措"前所未有"，并将包括所有物品，无论是食品还是原材料的进出口。
这名官员说，制裁还将针对朝鲜隐藏的地下核扩散网络。草案中的措施将要求各国驱逐参与非法活动的朝鲜外交人员，关闭卷入联合国制裁行为的朝鲜大公司的办事处，并驱逐公司的代表。
制裁还首次包括禁止供应或转移航空燃油。这种燃油是一种特殊的、高度精炼的石油燃料，用于民用飞机和火箭。美国官员说，这一禁令对民用航空也不例外。
朝鲜国营的高丽航空公司的飞行能力有可能受到影响。
鲍威尔大使说，决议还将"限制，---并在有些情况下彻底禁止，从朝鲜出口煤、铁、金、钛和稀土矿物。"
制裁目标包括银行和奢侈品
朝鲜一段时期来经受了严格的金融制裁，而新决议将寻求进一步收紧这些制裁措施，要求各国关闭其金融机构里的朝鲜银行账户，并禁止与朝鲜的银行往来。
朝鲜领导人金正恩喜欢奢侈品是出名的。先前的安理会决议打击向朝鲜输出豪华汽车、名酒和其它奢侈品，不过执行起来一直很难。新协议寻求对"奢侈品"定义做出明确解释，而且据报道，高级手表、铅晶质玻璃、水上摩托和雪地摩托等"水上娱乐舟车"等价值超过两千美元的物品如今一概禁止。
二十多年来最严厉制裁
鲍尔大使说，如果通过，这些制裁措施"将突破新的领域，标志着二十多年来安理会实施的最严厉的一套制裁措施。"
决议不大可能在安理会遇到任何重大阻力，因为平壤最密切的盟友中国已经同意了决议的措辞。
日本常驻联合国代表吉川元伟（Motohide Yoshikawa）大使说："我很高兴我们走到了这个阶段。我希望安理会所有成员都会同意这份文本。"
法国常驻联合国代表弗朗索瓦•德特拉（François Dela）大使对记者说，新的制裁是必要的，为的是"打破（平壤）不负责任的恶习"，并"把他们带回到谈判桌上来。"
据外交人员说，决议确实包括了重申恢复六方会谈的重要性。六方会谈的目的是通过外交谈判终止朝鲜的核项目。