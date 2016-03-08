韩美展开联合军演 规模创历年之最

哈通社阿斯塔纳3月8日电 据BBC报道，韩国和美国周一（7日）展开"关键决断"和"鹞鹰"两场年度联合军事演习。 这是自2010年3月发生"天安舰"炮击事件以来规模最大的一次演习。

这次联合演习将由超过30万名韩国军人和1.5万名美国军人参加。

其间，美军将出动战斗航空旅团、海军陆战队机动旅团、"约翰•斯滕尼斯"号核动力航空母舰、核潜艇等，其投入的战斗力量在质与量两方面都创下自1976年以来的最大规模。

"约翰•斯滕尼斯"号是"尼米兹"级核动力航母，排水量10.3万吨，舰长333米，搭载美国海军F/A-18"大黄蜂"战斗机、EA-6B"徘徊者"电子战飞机和E-2C"鹰眼"预警机。

"约翰•斯滕尼斯"号航母部署到位后，美军在这一地区将拥有两艘核动力航母。

除"关键决断"和"鹞鹰"两场联合演习外，韩美海军陆战队还将于本月7日至18日展开"双龙训练"。

训练中，韩方将派出3000名海军陆战队员和2000 名海军军人，美方则将派出7000名海军陆战队员和5艘海上预置舰，规模同样是这一联合演习自2012年实施以来最大的一次。

朝鲜官方电视引述朝鲜国防委员会的声明说："朝鲜军民将奋起投入总攻，全面应对美国及其追随势力悍然侵犯朝鲜的主权和安全，甚至将朝鲜的生存空间推入核浩劫的图谋，...并且将不失时机，以正义的统一圣战实现朝鲜民族的最大夙愿。"

中国外交部回应韩美联合军演，发言人洪磊表示，注意到朝鲜针对军演的反应强烈，中方对军演严重关切。

他表示，朝鲜半岛与中国山水相连，中方在半岛保持稳定方面拥有重大关切。

他说，中方坚决反对任何在半岛挑事惹事之举，决不允许家门口生战生乱，强烈希望有关各方务必保持克制，不要相互刺激和加剧紧张。

朝鲜则说，将对敌人采取先发制人的核打击，又声称北韩拥有针对南韩及打击美国本土的作战计划。

韩国国防部警告平壤，切勿轻举妄动，如发起挑衅，韩国将会严惩，朝鲜要对后果负全部责任。

韩美举行大规模军演之前，联合国安理会刚刚通过对朝鲜的新制裁决议。

联合国安理会3月2日通过决议，对朝鲜进行一系列的制裁措施，以遏制其核计划与导弹开发计划。

由于朝鲜接连进行氢弹和火箭试验，朝鲜半岛紧张局势也日增。

为遏制朝鲜核危机，韩国与美国就部署"萨德"反导系统的磋商据报也已经启动。

此举引起邻近国家，特别是中国和俄罗斯的高度关切。