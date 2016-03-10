美国务院：严肃对待金正恩的威胁

哈通社阿斯塔纳3月10日电 据美媒报道，针对朝鲜领导人金正恩星期三有关朝鲜成功实现了核弹头小型化、标准化和系列化的言论，美国国务院发言人柯比表示，美国严肃对待金正恩的言论以及他发出的威胁，但是美国与国际社会一道增加金正恩为他的言行付出的代价的决心不变。

在朝鲜星期三首次公开宣称造出了小型核弹头后，美国国务院发言人柯比在例行发布会上表示，平壤方面发出的挑衅言行和声明无助于降低朝鲜半岛的紧张局势。他说，他不会对朝鲜领导人金正恩所提到的朝鲜究竟拥有什么样的能力进行情报分析，但是他说，美国严肃对待朝鲜的威胁。

他说："我们认真对待这种言论。我们严肃对待他的威胁。我们必须这样。但是，我们与国际社会一道增加他为其言行付出的代价的决心没有任何改变，在同盟内继续与我们的韩国盟友站在一起保护朝鲜半岛的决心不变。"

柯比表示，金正恩需要更多的关注朝鲜人民，照顾他们，而不是寻求获得这种"鲁莽的能力"。

与此同时，白宫新闻秘书欧内斯特在发布会上被问到朝鲜问题时说，美国财政部在过去几个星期宣布了针对朝鲜政府的一些行动。他说，更为重要的是国际社会对朝鲜做出的一致反应。他强调了联合国安理会针对朝鲜精英阶层所采取的制裁措施的重要性，因为朝鲜政府所做出的决定使得数以百万计的朝鲜人民过着贫困和艰辛的生活。他说，这是不道德的，也与领导人的责任不相符。

欧内斯特表示，美国将继续向朝鲜政府施加压力，直到他们放弃其核项目并开始遵守其他国家普遍遵守的国际准则。