朝鲜发射弹道导弹 日本提出抗议

哈通社阿斯塔纳3月18日电 据路透社消息，韩国军方称，朝鲜周五向其东部海域发射至少一枚弹道导弹，导弹飞行距离约800公里。

韩联社报导称，朝鲜发射的可能是中程"劳动"（Rodong）导弹。若该说法获得证实，则是朝鲜自2014年以来首次试射射程可达日本的中程导弹。



韩国联合参谋部声明中称，朝鲜周五早晨从平壤北部地区向东部海域发射了一枚导弹。



声明还称，朝鲜随后疑似从同一地区发射了第二枚导弹，但导弹在约17千米的高度从雷达消失。



韩国未证实朝鲜发射导弹的类型。但800公里的飞行距离可能超出了朝鲜多数短程导弹的射程。韩国国防部估计朝鲜"劳动"导弹的最远射程在1,300公里。



一位美国官员在华盛顿对路透称，朝鲜此次看来是用公路机动发射装置发射的中程导弹。



美国国务院声明中称正密切关注事态，并敦促朝鲜把重点放在采取切实措施履行国际承诺和义务方面。



日本首相安倍晋三在国会称，日本方面迅速对朝鲜发射活动予以谴责，通过朝鲜驻华使馆向朝方提出了抗议。



"日方强烈要求朝方保持克制，且日方将采取一切必要措施譬如警告和侦察活动，确保有能力应对任何情况。"