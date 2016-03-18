欧联杯：曼联惨遭利物浦淘汰（视频）

哈通社阿斯塔纳3月18日电 据外媒报道，英国当地时间17日，2015/16赛季欧联杯1/8决赛次回合一场焦点战在老特拉福德球场展开争夺，曼联主场1比1战平利物浦，马夏尔创造点球亲自操刀命中，库蒂尼奥小角度挑射扳平。利物浦总比分3比1淘汰曼联晋级八强。

消息称，曼联此前2个赛季双杀利物浦，但首回合0比2客负。曼联欧战历史上3次主场对阵英格兰球队全部取胜，近10个欧战主场保持不败。利物浦本赛季欧战保持不败，但欧战历史上8次客战英格兰球队4平4负未尝胜绩。这是范加尔执教生涯的第150场欧战，他仅用马塔轮换林加德出场，瓦伦西亚伤愈进入替补席。利物浦方面，米尔纳替换莫雷诺出场客串边卫。

双方开场后拼抢激烈，利物浦采取稳守反击策略。曼联第18分钟险些破门，罗霍左路传中，甩开米尔纳防守的林加德小禁区前头球攻门被米尼奥莱神勇救出。随后马塔角球混战中小禁区前射门打偏。拉什福德传球，马夏尔切入禁区左侧射高。费莱尼传球失误，斯图里奇突入禁区左侧的射门被封堵。随后拉拉纳传球，菲尔米诺机敏漏过，库蒂尼奥禁区边缘低射被德赫亚扑挡后没收。

菲尔米诺远射被德赫亚救下。曼联第32分钟打破僵局，马夏尔突入禁区左侧被克莱因绊倒，马夏尔亲自主罚点球命中。这是他本赛季第12粒入球。第35分钟，斯图里奇禁区右侧边缘外任意球直接射门，但皮球憾中横梁弹回。利物浦第41分钟险些扳平，亨德森同库蒂尼奥踢墙配合后12码处单刀射门打偏。曼联2分钟后也浪费机会，布林德长传，费莱尼钩回门前，罗霍小禁区边缘推射偏出左侧立柱。

利物浦第45分钟打入关键客场进球，埃姆雷-詹传球，巴雷拉防守疏漏，库蒂尼奥切入禁区左侧底线附近挑射近角入网，1-1。利物浦总比分3-1领先，曼联翻盘必须至少再打入3球。

瓦伦西亚下半场替换巴雷拉出场。卡里克左路小角度任意球传射被米尔纳在近角挡出底线。马塔传球，拉什福德15码处胸部停球后扫射偏出。卡里克右路传中，费莱尼12码处头球攻门正入米尼奥莱下怀。斯图里奇和马夏尔在禁区右侧的射门先后偏出近角。达米安替换罗霍出场。斯图里奇被奥里吉换下。施魏因斯泰格替换卡里克出场，亨德森受伤也被换下。

拉什福德切入禁区右侧回传，费莱尼12码处第一时间扫射稍稍高出横梁。埃姆雷-詹传球，库蒂尼奥10码处穿裆射门正入德赫亚下怀。随后库蒂尼奥禁区弧内劲射被德赫亚扑出横梁。库蒂尼奥禁区边缘外任意球直接射门高出。与兴奋高歌的利物浦球迷相比，部分曼联球迷纷纷提前退场。最终利物浦客平，以总比分3比1晋级。

曼联出场阵容(4-2-3-1)：1-德赫亚；30-巴雷拉(46',25-瓦伦西亚)，12-斯马林，17-布林德，5-罗霍(63',36-达米安)；16-卡里克(70',31-施魏因斯泰格)，27-费莱尼；35-林加德，8-马塔，9-马夏尔；39-拉什福德

利物浦出场阵容(4-2-3-1)：22-米尼奥莱；2-克莱因，6-洛夫伦，17-萨科，7-米尔纳；14-亨德森(71',24-乔-艾伦)，23-埃姆雷-詹；20-拉拉纳，10-库蒂尼奥，11-菲尔米诺(85',9-本特克)；15-斯图里奇(67',27-奥里吉)（来源：国际在线）

