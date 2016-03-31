哈通社阿斯塔纳3月31日电 据路透社消息，尽管面临联合国新制裁，朝鲜领导人金正恩仍将在劳动党5月举行的全国代表大会上宣布他提出的执政政策：很可能同时追求核力量和经济发展。

朝鲜官媒几乎每天都发表报导和评论文章，对金正恩的领导才能将在"光荣辉煌的第七次全国代表大会"上得到认可的"圣路"之旅进行宣传。



本周距朝鲜官媒所称的"向辉煌胜利全速冲刺"的70天还剩一半的时间，相关的宣传活动呼吁提高生产力，让首都平壤焕然一新以迎接党代表。



路透看到的宣传海报上写道："同志们，你们今天有没有投入到70天的战斗计划中？"



研究朝鲜领导层的专家、韩国统一研究院前副总裁Cho Min称，这次党代会的重头戏可能是正式通过金正恩提出的"byongjin政策"。这将是朝鲜劳动党36年以来首次举行全国代表大会。



"byongjin"意思是"同步推进"，即朝鲜同时推进经济发展和核武器能力。



一位驻平壤要求匿名的西方消息人士对路透称，朝鲜各方动员民众披星戴月加班加点工作，为这次会议做准备。



"人们真的很累，一些我的联系人在与我见面时就睡着了。"该消息人士称。