哈吉两国就楚河和塔拉斯河水资源分配问题举行会谈

哈通社塔拉兹3月31日电 江布尔州州长卡里姆•库克尔科巴耶夫30日在江布尔州阔尔代县会见吉尔吉斯斯坦政府驻楚河州全权代表巴合特别克•胡达拜尔干诺夫、驻塔拉斯州全权代表巴伊西别克•朱马纳扎罗夫和驻伊塞克湖州全权代表阿斯哈特•艾克巴耶夫等吉国官员。双方就进一步拓展和深化两国边境地区水利领域的交流与合作交换意见。

库克尔科巴耶夫着重指出了合理分配两国边境地区水资源问题的重要性。

库克尔科巴耶夫说，江布尔州与吉国多个州存在跨界水体联系，有80%的河水源头位于吉方，双方在农业用水领域每年都存在着争议，哈萨克斯坦江布尔、巴伊扎克、塔拉斯及萨热苏县6.2万公顷农田需要塔拉斯河灌溉，而楚河灌溉着阔尔代县和麦尔开县4.6万公顷的农田，但吉方到今年为止，仍在限制哈方用水，因此，妥善解决两国边境地区农业用水问题显得尤为重要，希望吉方应当为哈方用水提供必要的便利，严格按照两国已签署的分水协议对水资源实施统一调度和管理。

吉国驻塔拉斯州全权代表朱马纳扎罗夫表示，2016年，吉国境内河水水位高、水量充足，完全可满足双方用水需求，水资源分配问题将得到圆满解决。（编译：金桥）