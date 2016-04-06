韩国：朝鲜有能力将火箭装载核弹头

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据外媒消息，韩国星期二表示，朝鲜现在能够在其中程导弹上安装核弹头。

首尔官员提到朝鲜的武器计划时说，"我们相信，他们已经完成了核弹头小型化，以将其安装在‘劳动'导弹上。"



这位官员说，首尔没有证据表明朝鲜实际上已经部署了这种装有核弹头的导弹，但这一新评估首次直接对朝鲜日益增长的核威力做出确认。



"劳动"导弹能发射500公斤重的弹头，射程可达2000公里，这将涵盖韩国所有地区、日本大部分地区以及俄罗斯和中国的部分地区。韩国表示，它相信朝鲜拥有200颗劳动导弹的库存，但可能还需要若干年才能开发出以美国为目标的装有核弹头的洲际弹道。



在韩国对朝鲜核导弹能力做出评估之际，美国智库、约翰霍普金斯大学的美韩研究所表示，朝鲜主要核设施的最新卫星图片显示有令人怀疑的动作，可能表明它正在对金属钚重新加工，以用于更多核弹。



该智库重点分析了为朝鲜宁边一个复杂的放射化学实验室加热的蒸汽厂排出的废气。



朝鲜已经进行了四次核试验，最近的一次在今年1月初，它还进行了导弹试射，无视联合国安理会针对此类试验施加的制裁。