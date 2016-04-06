韩国官员称金正恩权力日益巩固

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据外媒消息，韩国一位官员星期二说，在最近的核试验和导弹发射试验之后，朝鲜领导人金正恩对权力的掌控已经"不可动摇"。

这位要求不透露姓名的韩国官员说，尽管朝鲜当局清洗了一些高级官员，其中包括在2013年处决金正恩的姑父和导师张成泽，去年解除国防部长玄永哲的职务，但眼下没有迹象表明朝鲜领导层的不稳定性增加。

国际社会最近对朝鲜施行了更加严厉的制裁，但这看来却加强了金正恩的权力。联合国上个月通过制裁措施，以切断朝鲜的核武器和导弹项目的资金和材料供应来源。

中国星期二采取了履行联合国制裁决议的措施，宣布禁止从朝鲜进口黄金和稀土矿产，禁止向朝鲜出口飞机燃料和其他可用于制造火箭燃料的石油产品。



这位韩国官员说，金正恩现在似乎"急于"在制裁产生全面效之前推进朝鲜的核能力。



上个月，金正恩表示，朝鲜已经将核弹头小型化，可以装载到弹道导弹上。但这一宣称还没有得到独立的证实。



这位韩国官员说，首尔相信朝鲜已经研发出一吨重的弹头，可装载到劳动导弹上，射程为两千公里，有可能打到在冲绳和关岛的美国基地。但是他说，平壤依然需要一两年才能获得打击美国本土的能力。



据信朝鲜希望通过迅速增加技术能力，在世人眼中巩固其核国家的地位。