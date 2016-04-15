欧冠半决赛赛程揭晓 皇马拜仁先客后主

哈通社阿斯塔纳4月15日电 欧冠联赛半决赛对阵抽签15日揭晓。皇马与曼城、拜仁和马竞将捉对厮杀争夺最后的决赛门票。半决赛将于4月27日开打，首场比赛曼城在主场迎战皇马。拜仁和皇马一样享有先客后主的赛程，先客后主对阵马竞。

本周周中，欧冠结束了1/4决赛的第二回合比赛，皇马大胜狼堡、拜仁淘汰本菲卡、曼城赢下巴黎、马竞淘汰卫冕冠军巴萨后挺进四强。当地时间4月15日中午，在瑞士尼翁欧足联总部进行了半决赛的对阵和决赛主客队签位的抽签，皇马与曼城抽到一起，而拜仁和马竞也将进行一番厮杀。



根据欧足联的赛程安排，半决赛首回合将在北京时间4月27日凌晨打响，首场比赛曼城在主场伊蒂哈德球场迎战皇马。一天后马竞在卡尔德隆迎来拜仁的挑战。一周后交换主场，皇马和拜仁都将回到主场对阵各自对手，届时将确定最后的决赛席位。本赛季的欧冠决赛将在北京时间5月29日凌晨在意大利米兰的圣西罗球场展开争夺。



半决赛和决赛日程（阿斯塔纳时间）：



半决赛首回合：



4月27日凌晨00点45分 曼城VS皇马 伊蒂哈德球场



4月28日凌晨00点45分 马竞VS拜仁 卡尔德隆球场



半决赛次回合：



5月4日凌晨00点45分 拜仁VS马竞 安联球场



5月5日凌晨00点45分 皇马VS曼城 伯纳乌球场



决赛：



5月29日凌晨 米兰圣西罗球场