韩国政府：朝鲜可能在准备第五次核试验

哈通社阿斯塔纳4月18日电 据BBC报道，韩国总统朴槿惠周一（4月18日）表示，报告显示朝鲜主要核试验基地的人车出入次数增加，可能是朝鲜进行第五次核试验的迹象。

根据美联社报道，朴槿惠在与高阶顾问的例行会面中表示，朝鲜可能因为在实行第四次核试验及远程火箭试射遭到严厉国际制裁后，为了提升士气而进行核试验。

韩联社周一报道，在朝鲜东北部的丰溪里核试验场(Punggye-ri Nuclear Test Site)，韩国与美国测得二至三次超出一般每月正常活动的人车出入，该试验场是前四次核试验举行之地。

朴槿惠没有明确指出观察到何种迹象导向朝鲜可能进行核试验的推论。她指示军队做好准备，面对来自平壤的挑衅。

丰溪里核试验场的卫星影像图（摄于2013年1月）

韩联社也报道，韩国国防部发言人文尚均在例行记者会中表示，朝鲜进行的可能会是地下核试验。文尚均提及朝鲜最高领导人金正恩上个月曾提及"核弹头试爆"，而朝鲜核弹头试爆有两种，一是在地下核试验设施内试爆可搭载到导弹的核弹头，另一种是仅用未装药的核弹头进行引爆试验。

金正恩提及"核弹头试爆"的时机正值韩国与美国展开年度联合军事演习之际，有超过30万名韩国军人和1.5万名美国军人参加，演习将在下周结束。朝鲜将此次演习形容为"入侵演练"。

美联社引述分析人士意见，称核试验可能在5月朝鲜举行第七次劳动党代表大会前进行，如此一来，金正恩可以打造他的强大领导人形象，并进一步巩固权力。