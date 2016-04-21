媒体：朝鲜正恢复丰溪里核试验场的隧道挖掘工作

美韩门户网站"北纬38度"（38 North）援引卫星数据称，朝鲜正在恢复丰溪里核试验场的隧道挖掘工作。

专家认为，通过分析卫星数据可以推测，"隧道挖掘工作即将恢复，或不久前已经恢复，在今年尚属首次"。卫星数据显示，在丰溪里核试验场还发现了运输工具和专业设备。消息强调，此行为本身不能证明朝鲜正在准备进行核试验，"但不能排除这一可能性"。

专家指出："挖掘工作或与准备核试验同时进行，正如准备一月份的核试验时一样。朝鲜同时进行多项活动以达到掩饰和混淆视听目的。"

朝鲜2005年宣布成为核大国，并在2006、2009和2013年进行了地下核试验。

2009年，平壤退出"六方会谈"。除朝鲜外，俄罗斯、美国、中国、日本和韩国也是"六方会谈"的参与国。联合国安理会针对朝鲜行为通过了一系列决议，要求朝鲜停止核活动。第1718和1874号决议除规定采取对朝制裁外，其内容还包括禁止朝鲜进行核试验和发射弹道导弹，并要求其重返朝鲜半岛无核化谈判。

朝鲜1月6日进行第四次核试验并于2月7日利用弹道导弹技术发射卫星后，朝鲜半岛局势加剧。首尔认为，朝鲜已拥有对距离1.2万公里的目标实施核打击的能力。

韩国媒体上周五报道称，朝鲜从东部海岸发射中程弹道导弹失败。据韩国情报部门数据，导弹发射数秒后从雷达网中消失。专家不排除其在空中爆炸的可能性。联合国安理会周六强烈谴责朝鲜试图再次试验弹道导弹的行为，称尽管失败，但此类行为违反了联合国决议。

来源：俄罗斯卫星网