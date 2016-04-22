韩国拒绝朝鲜派家属与脱北者会面

哈通社阿斯塔纳4月22日电 据BBC报道，朝鲜提出让曾在中国宁波朝鲜餐厅工作、现已抵达韩国的13名朝鲜人的亲属前往会晤他们。不过在韩国政府拒绝后，朝鲜周五（4月22日）再度提议。

韩联社引述韩国政府周四的书面回复表示，韩国政府认为朝鲜驻外餐厅员工集体弃朝投韩完全出于自愿，考虑到投诚人员的意愿和国际社会处理人道主义事务的惯例，韩国政府无法接受朝鲜红十字会提出的与家人见面的要求。

此前，朝鲜红十字会中央委员会发言人周四发表声明提出，"应让被韩方诱拐绑架的人员亲自和他们的父母见面，坦言自己的想法。朝方称若拒绝其正当要求，就说明韩方主动承认集体诱拐绑架行为。"

朝鲜提出愿意派遣这些朝鲜人的家属前往板门店，甚至前往韩国首尔。

"高强度的惩罚"

朝鲜方面的声明还说，"对于拘留共和国公民，拒绝遣返，并拒绝与家属会晤的韩国青瓦台等，朝鲜将会根据之前的警告，给予高强度的惩罚。"

周四，美国有线电视新闻网报道说，与13名投诚者在同一家餐厅工作的7名女员工本周二（4月18日）在平壤市的高丽酒店大厅接受其驻朝特派记者专访。7人在采访中声称，集体投诚事件是受韩国当局指使的一名韩国生意人与朝鲜籍经理合谋策划。

中国外交部发言人陆慷在4月11日的例行记者会上说："经过调查，13名朝鲜籍人员于4月6日凌晨持有效护照正常出境。需要特别强调的是，这些人持有的是有效身份证件，合法出入中国国境，不是非法入境朝鲜人。"

韩联社曾引述不愿透露姓名的人士表示，这些朝鲜餐厅员工在中国宁波一家名叫"柳京"的朝鲜餐厅工作，其中包括一名男性负责人。

"忠心耿耿"

他们以旅游的名义，离开宁波后，搭乘飞机前往东南亚，辗转抵达韩国。

这些20多岁的年轻服务员都是朝鲜精心挑选的、"忠心耿耿的"公民。当局把他们送到对外的餐厅服务，为国家赚取外汇。

有报道说，这是金正恩上台以来最大规模的脱北者集体叛逃事件。

发生这一事件后，朝鲜召回了很多外派海外餐厅里工作的服务员。曾在同一家中国餐厅工作的另7名服务员日前在平壤接受美国媒体采访说，她们的同胞是被骗前往韩国的。

自从朝鲜半岛停战以来，已经有约2.9万名朝鲜人逃离朝鲜抵达韩国，脱北者人数2009年抵达最高的2900多人。去年脱北者人数为1276人，今年第一季度有342人离开朝鲜抵达韩国。