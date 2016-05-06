金正恩妹妹金与正或将出任劳动党要职

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据BBC消息，朝鲜劳动党36年来首次召开代表大会之际，观察家说该国领导人金正恩的妹妹金与正有望在核心领导层出任重要职务。

韩国韩联社引述专家表示，金与正可能会出任劳动党内部长级职位。

此举很可能将被视为金正恩在劳动党内以及朝鲜全国更大的巩固权力计划的一部分。

她是谁？

据学者迈克尔·麦登的"朝鲜领导人观察"网站，金与正是朝鲜前领导人金正日最小的女儿，与哥哥金正哲、金正恩同母。

1987年出生的金与正据称与比她大4岁的金正恩关系密切。兄妹二人曾同时在瑞士伯尔尼留学。

有报道说，她的丈夫是朝鲜劳动党党委书记崔龙海的儿子。

她做什么工作？



金与正与金正恩一道的照片（2014年3月）

金与正在2014年开始担任劳动党宣传部门的关键职位，其主要工作是保护哥哥金正恩的形象。

据报，她负责管理金正恩的全部公开活动，包括行程和后勤，并充当政治顾问。

金与正近年来偶尔会出现在聚光灯下，曾出席2011年父亲金正日的葬礼，2014年哥哥金正恩当选座高人民会议议员时也在场，并偶尔会在朝鲜官方媒体的照片中与金正恩一起出现。

去年10月，有传言说，她由于宣传工作不得力被金正恩撤职。

但是观察人士确信，金与正仍然会得到朝鲜领导层的高级职位-甚至早在2008年金正日健康状况恶化，主要接班计划开始进行之时就就已为她预留了位置。

甚至有猜测说-尽管不可能-金正恩2014年从公众视线中消失很长一段时间的时候，她可能会取代其位置。

她是什么样的人？

学者迈克尔·麦登对BBC表示，金与正被形容为性格甜美、善良，有一点假小子气。

但是有报道说，她也是在呵护之下长大，而金氏家族中的其他成员与她的交流不多。

金与正瑞士母校官员曾透露，她被警卫和保姆的小圈子保护-曾有一次患轻度感冒，被立即从学校带走送进医院。

金与正即将在朝鲜领导层出任更重要职位之后，这一成长方式将受到检验。