特朗普的领带和政治着装新潮流

共和党的推定总统候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)是政治家中的异类，而这不仅仅是在涉及移民政策、Twitter和婚史的时候，在个人形象上也是。

当然，这并不是巧合，但很值得注意。我在这里不是要说他广受谈论的发型，甚至也不是他那过分红润的肤色。我是想说他的领带。

这也不是因为，根据CNN报道，他拥有的那个品牌的领带是在中国制造的，而这和他把工作机会重新带回美国的宣言有所矛盾。也不是因为他在演说时打的领带--鲜明的亮色，系着粗大的结--其实是意大利布里奥尼(Brioni)品牌的。

我要说的其实是他打领带这个事实。他几乎所有时间都打领带。只有竞选初期偶尔会不打领带--比如说，参加艾奥瓦州展会的时候--不过这样的情况似乎愈来愈少见。

领带愈来愈多地出现，是为了强调另一样事物，它虽然较少被讨论，但是也同样显示出这位竞选者与其他竞选者的区别：对于许多政治家们来说，领带已经不是正装不可缺少的一部分。



没戴王冠也没打领带。左起：哈里王子、奥巴马总统、米歇尔·奥巴马和威廉王子，摄于伦敦

"总统打领带的场合愈来愈少，"华盛顿媒体顾问与MSNBC的政治主管塔米·哈达德(Tammy Haddad)说。"这显然表明，白宫试着让政治变得更加人性化。"

事实上，回到2013年， Business Insider网站就发过一篇文章，题为《奥巴马总统杀死了领带产业？》(Is President Obama Killing the Necktie Business?)。

总统前不久访问英国，和威廉王子与哈里王子共进晚餐时就没有打领带（两位王子也没打）。他在2月出席最高法院大法官安东宁·斯卡利亚(Justice Antonin Scalia)去世的新闻发布会时也没打领带（网上对此表示不快）。去年9月，中国国家主席习近平来华盛顿进行国事访问时，总统在欢迎宴会上也没有打领带（那可能是一次"非正式场合"，但活动是有摄影记者拍照环节的）。

当时，习近平主席、副总统小约瑟夫·R·拜登(Joseph R. Biden Jr.)、国务卿约翰·克里(John Kerry)、财政部长雅各布·J·卢(Jacob J. Lew)与驻华大使马克斯·鲍卡斯(Max Baucus)全都没有打领带。杰布·布什(Jeb Bush)宣布竞选总统时也没有打领带。

这也不仅仅是美国的趋势。星期六，萨迪克·汗(Sadiq Khan)在绍斯沃克大教堂宣誓就职伦敦新任市长时，身穿海军蓝西装、白衬衫，没打领带。上周，《伦敦旗帜晚报》(London Evening Standard)上刊出了他和他的对手扎克·古德史密斯(Zac Goldsmith)去竞选的画像，两人身穿蓝色西装、白衬衫，没打领带。在通常充满争议的选举中，两人似乎在这个问题上达成了一项罕见的一致。事实上，许多英国人都把选举当成"记忆里最不正式的一件事"。

但是在这方面，汗对领带忠诚程度的缺乏，还无法和希腊总理亚力克西斯·齐普拉斯(Alexis Tsipras)相比，一年前希腊选举期间，齐普拉斯几乎从来没打过领带。

汗和齐普拉斯都代表左翼政党，这一点可能非常重要（齐普拉斯比汗还要极端），不过，2013年，英国首相、保守党人大卫·卡梅伦主持八国集团峰会时，会议的着装要求是"非正式"，换句话说就是不用打领带。所以他有个外号叫"便装戴夫"(dress-down Dave)。



新任伦敦市长萨迪克·汗在绍斯沃克大教堂宣誓就职时没打领带

"领带是个无时无刻不潜藏在候选人、他们的配偶以及顾问们心中的问题，"国际政治顾问与Thaw Strategies的创始人本奈特·拉特克利夫(Bennet Ratcliff)说。"曾经有一位总统花了15分钟时间和我讨论他的领带，当时我们其实本可以讨论一份和平协定的措辞问题。"

如果打什么样的领带已经是那么复杂的决策，试想一场关于索性不打领带的讨论会有多麻烦。这样的选择不是随意作出的，也不是没有目的的。

不妨把这称之为政治着装进化的第三阶段。

第一阶段是1961年约翰·F·肯尼迪(John F. Kennedy)出席就职仪式时没有戴帽子，向所有观者宣告更加轻松自信的新一代已经开始掌权。第二阶段是20年代末期那种敞开外套，卷起袖子的政客形象，出现在不少办公室拍照环节中，这可以更好地展现他们的敬业精神。现在又是不打领带的风潮。

当然，领带并没有完全从政坛消失。众议院要求男性穿西装打领带出席议会会议（前议长约翰·博纳[John Boehner]以抨击同僚着装随意、对议会不敬著称）。参议院也是一样。奥巴马总统和卡梅伦都经常打领带。

当然，世界上其他地方的领导人有完全不同的传统着装，可能涉及通常是本土文化的衣着语言。

但在西方，毫无疑问，领带已经成为政治筹算中的一个变量，而不是常数。尽管这很容易被归结为代际变迁，但更准确的解释或许和意识形态、机会主义和舆论操控有关。毕竟，在这个时代，社交媒体意味着信息的视觉效果--或者它的传达方式--变得愈来愈重要。而且是无处不在的。

"你不能高估它，同样，你也不能低估它，"史蒂夫·希尔顿(Steve Hilton)说，他是Crowdpac的首席执行官。这是一个根据每个人的关注事项为政治家和潜在赞助者配对的网站。另外他也是卡梅伦的前战略主管。"人们现在对个性非常感兴趣，你的着装可以很快传递出个性。这是整体信息的一部分，是相当重要的。"

BBC 2台的电视剧《幕后危机》(The Thick of It)于2007年到2012年在英国间断地播出（正是它启发了HBO台电视剧《副总统》[Veep]），片中就公开讽刺了这一点。《幕后危机》中有一个名叫斯图尔特·皮尔森(Stewart Pearson)的联络主管，他的使命是帮助本党跟上时代 ，具体的工作就包括敦促已经当选公职的官员（包括这个虚构的党魁）不要打领带。

其实斯图尔特·皮尔森这个人物的灵感就是来自希尔顿，人们都觉得是他说服卡梅伦放弃领带的，这样可以让摇摆的选民"以另一种眼光来看待保守党，"希尔顿现居加利福利亚，他在家中接受电话采访时这样说。这个党并不总是老一套，至少在着装方面已经不是了（你总得从什么地方起头吧）。

政客和领带的捉迷藏游戏"反映了当前的文化环境，以及想要融入这种环境的努力，"顾问拉特克利夫说，并补充道，"领导者们只是迎合选民，谢天谢地，他们没有一股脑地像某位不用说名字的企业家那样穿上黑色高领衫，不过最后总有一天会变成那样的。"

拉特克利夫对史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)的影射反映了新经济权力的结构，它彰显着技术实业阶层和非传统金融行业的力量，而这两个领域的随意着装风格正在潜移默化地影响职场穿衣规范，重新定义着在大众观念中，未来成功者的样子。

某种程度上，这也是我们在这个奇异而颠倒的服装现实世界中，寻找自己的方式，在这个世界里，特朗普通过遵循传统规则，反而成了规则的例外。他戴领带的样子让人想起20世纪80年代的华尔街着装，那正是美国经济的繁荣时代，是"美国的清晨"，也是戈登·盖柯(Gordon Gekko)鼓吹"贪婪是好东西"这句箴言的时代。特朗普说，他要"让美国恢复伟大荣光(make America great again)"，而他的着装暗指了上一次许多共和党人相信美国的确伟大的时代。毫无疑问，他故意让自己在形象上不像是一个新派的候选人。他是个老派的候选人。

于是领带问题就像这场选举中的其他不少问题一样，分歧变得愈来愈大。