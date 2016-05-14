国际足联任命首位女秘书长

.哈通社阿斯塔纳5月14日电 据BBC消息，塞内加尔职业外交官萨穆拉(Samba Diouf Samoura) 被任命为国际足球首位女秘书长。

她将接替前人秘书长杰罗姆·瓦尔克（Jerome Valcke）。瓦尔克受到禁止参与和足球有关活动12年的惩罚。

54岁的萨穆拉在联合国工作21年，她将在六月上任。



国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）说，"国际足联继续恢复和重建我们组织的同时，有必要融入新视角。"

"她证明有能力建立和领导团队，改进组织运作方式。对国际足联重要的是，她明白透明和问责是任何一个良好运作和负责任组织的核心。"

萨穆拉的任命是在墨西哥城举行的国际足联大会上宣布的，完成了这个在瓦尔克和前任主席布拉特领导下备受腐败指称的组织的重组。

布拉特自1998年一直领导国际足联，去年下台，随后因违反规定被禁止参与足球活动6年。

今年2月，因凡蒂诺被任命为国际足联主席。他说他将"不遗余力将足球带回国际足联，把国际足联带回到足球中。"

萨穆拉目前在尼日利亚为联合国工作，能讲四种语言。

她在联合国的职业生涯是从1995年担当世界粮食属在罗马的高级后勤官开始，随后她在六个非洲国家包括尼日利亚担任代表和主管。