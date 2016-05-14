库勒穆哈梅特：土改委员会成员需认真听取所有意见

哈通社阿斯塔纳5月14日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）土地改革委员会成员必须认真听取每一条与土地相关的意见。

在14日于阿斯塔纳召开的哈萨克斯坦土地改革委员会第一次会议上，委员会成员、祖国之光党第一副主席穆合塔尔•库勒穆哈梅特作出上述表示。

库勒穆哈梅特在发言中称，关于土地法修正案的讨论将持续半年时间。在此期间，每一个委员会成员、党派人士、非政府机构等，只要有对土地法修正案存在意见和建议，都应该以书面或口头方式提交委员会进行讨论。

"委员会虽然仅由75名成员组成，但每一名成员都至少代表着身后7.5万甚至更多公民的利益，此其一。其二，当今时代，已经不是那个100%举手通过一个协议的社会主义时期了。作为一个民主国家，我们必须将讨论公开的在民众当中举行，并根据民众的选择，作出符合大众利益的决定。但这并不是说，少数服从多数，就不理睬代表少数人发言的公民所提出的建议。与此同时，我们必须深入到人民当中，依法合规的做好土地法修正案的宣传和解释工作。我们要听取所有人的意见，并公开的进行讨论。"他说。（编译：塔尔）