朝鲜威胁将向越界的韩国军舰直接开火

哈通社阿斯塔纳5月28日电 据BBC消息，朝鲜周六（5月28日）威胁称，如果韩国军舰越过有争议的海上边界，朝方将向其开火。

之前一天，韩国海军向两艘稍微越界的朝鲜船只开火，并将其驱离这一海域。

朝鲜人民军总参谋部周六发布的一份声明称，韩国方面的行动是"不计后果的军事挑衅"，这将导致两国举行谈判的可能性完全丧失。

这份声明说，"这一不计后果的军事挑衅毫无疑问是一场蓄意制造的危险阴谋，这将危害南北关系，加剧朝鲜半岛紧张局势。"



针对朝鲜的第三次核试验，韩国曾与美国在海上开展联合军事演习

韩国海军周五早上向短时间进入韩国控制海域的一艘朝鲜军舰和一艘渔船进行了五次射击。在朝韩西面争议海域的摩擦非常少见。

韩国联合参谋部在声明中称，这次军事行动严格遵守程序。

朝鲜人民军称，如果韩国军舰侵入领海，"哪怕只有0.001毫米"，朝方都将不进行警告而直接开火。

这份声明强调，遭到韩国军舰驱赶的朝鲜船只没有装备任何武器。

在今年1月举行核试验触发紧张局势后，朝鲜最近几周一直呼吁韩国方面重开谈判。但首尔方面拒绝了朝鲜的提议。