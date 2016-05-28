萨金塔耶夫：想要农业发展就不能总躲着中国

哈通社阿斯塔纳5月28日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）农业领域发展上不能总是逃避中国因素，相反我们还应该更积极地将我国农产品打入中国市场。

在28日举行的土地改革委员会第三次会议上，土地改革委员会主席、第一副总理萨金塔耶夫如是说。

"与中国开展农业领域的合作，不是近期突然提出的建议，而是多年来一直在不断进行商议的事情。中国对进口农产品有着严格的标准限制。那么哈萨克斯坦能做些什么呢？以肉制品为例，去年我们仅仅出口了6000吨肉制品，而且仅出口俄罗斯一国。而现在，中国已经做好了每年从哈萨克斯坦进口4000吨肉制品的准备了。"萨金塔耶夫说。

萨金塔耶夫称，中国为哈萨克斯坦的农产品出口创造了一个巨大的商机。哈萨克斯坦农产品质优价廉，尤其是肉制品，深得中方认可。

"此前向中国出口农产品很困难，但经过多年的谈判，两国已经达成了协议。现在哈国对华出口农产品，已经不再受到过去那么多的限制了。这种生意，对哈萨克斯坦而言，能有什么损失？"萨金塔耶夫说。

"总之，‘恐华心态'是完全没有必要的，相反，我们因该积极打入中国市场。纳扎尔巴耶夫总统昨天在发言中还在强调，要号召外国投资商加大对哈萨克斯坦的投资。投资越多，哈萨克斯坦的收益就越多，我们应该正确的理解和认识这个问题。"萨金塔耶夫说。（编译：塔尔）