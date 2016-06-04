国际足联：高官自我酬劳八千万美元

哈通社阿斯塔纳6月4日电 据美国媒体报道，国际足球管理机构说，该组织的前主席布拉特和其他两名高级官员过去五年来给自己加薪和发奖金的金额超过八千万美元。

国际足联律师说，足联主席布拉特、前秘书长瓦尔克和前财务总监卡特纳在2011年到2015年间为"中饱私囊"而"狼狈为奸"。

国际足联内部调查的详细情况星期五公布，前一天警方搜查了国际足联的苏黎世总部，为瑞士方面的调查查获证据。

瑞士当局进行的搜查是作为围绕2018年和2022年足球世界杯赛申办情况进行调查的一部分。

布拉特和瓦尔克由于涉嫌国际足联的资金管理犯罪，二月份被足联的伦理委员会分别处以6年和12年的禁令。两人都否认有违法行为。

布拉特的美国律师卡伦在一份声明中说，"我们期待着向国际足联展示布拉特先生得到的补偿金是正确的、公正的，与世界各地的主要职业体育联盟相符。"

目前尚不清楚这些奖金是否违反任何法律，但国际足联表示，这些奖金似乎违反了瑞士法律。

国际足联表示，已经告知瑞士总检察长办公室调查的结果，并将向美国司法部进行简报。

国际足联自2015年5月以来一直处于动荡之中，当时美国的调查暴露了该组织高层普遍存在的腐败现象。

国际足联几名官员和高管在纽约受到联邦刑事起诉，罪名是阴谋敲诈勒索和腐败，包括收受回扣和贿赂。