中国苏宁收购意大利国际米兰足球俱乐部

哈通社阿斯塔纳6月6日电 据BBC消息，中国投资商苏宁集团已接近收购意甲球队国际米兰的大部分股份，预计双方周一（6日）签约。

中国足协主席蔡振华6月5日向意大利媒体透露，国际米兰和苏宁集团将会在周一（6日）联合召开新闻发布会。

蔡振华目前正在意大利，并拜访了意大利足协所在科维尔恰诺的总部，蓝衣军团意大利队目前正在那里备战2016欧洲杯。

"6月6日，国米和苏宁将会联合召开一次新闻发布会，但因为我在欧洲，所以无法参加。我在中国足协的同事们将会出席。"蔡振华透露。

据悉，苏宁将会从托希尔和莫拉蒂手中购买蓝黑军团68.5%的股权，对价为2.63亿欧元。

投资足球是苏宁运动户外频道营销的核心。2014年6月，苏宁与西班牙巴塞罗那俱乐部达成合作，成为巴萨中国区粉丝官方合作伙伴，在苏宁易购站内建设巴萨频道，建立巴萨中国球迷的官方互动渠道，获取巴萨授权的专属资讯和图片。

上月，意大利前总理贝卢斯科尼表示，已经与中国投资方展开排他性谈判，出售AC米兰的大部分股份。

苏宁是中国最大的民营公司之一，年营收达到200亿美元。

自2010年赢得包括欧冠在内的"三冠王"以来，国际米兰正在走下坡路。在上赛季的意甲联赛中，国际米兰最终排名第四，失去了参加新赛季欧冠的机会。



习近平的"足球梦"促使中国富豪不断投巨资收购海外劲旅。



贝卢斯科尼的家族拥有的公司Finninvest是AC米兰这个甲级俱乐部的所有者，贝卢斯科尼一直寻找买主作AC米兰的少数股东，但一年来没有达成交易。

国际米兰是第二支吸引中国投资方兴趣的意甲俱乐部。中国政府正鼓励对国内外的足球投资，发展足球运动。

中国国家主席习近平是一位足球迷，目前正在中国积极推广这项运动。

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