纳扎尔巴耶夫总统就阿克托别恐袭事件发表讲话

哈通社阿斯塔纳6月8日电 据总统府消息，8日，纳扎尔巴耶夫总统就6月5日发生在阿克托别市的恐怖袭击事件发表讲话。

以下为讲话全文：



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尊敬的同胞们！



众所周知，就在上个周日，正当穆斯林尊贵的斋月即将来临之际，一伙披着宗教信仰外衣的恐怖分子向我们和平宁静的生活发起了攻击。但这些人的残暴手段，并未能令他们实现自己无耻的目的。执法机关和武装力量成员，在巨大的威胁面前毫无畏惧，忠实的履行了职责。恐怖分子的大多数被消灭，一部分被捕。执法机关正在对逃匿的匪徒进行追捕，这些暴徒将依法得到严惩。如今局面已经得到了控制，公民们无需为此感到忧虑。



我想向因恐怖袭击事件而遇难的死难者家属致以最诚挚的哀悼和慰问。牺牲的军人，忠实的履行了他们在入伍时的承诺，为保卫哈萨克斯坦的和平安宁献出了宝贵的生命。祖国不会忘记他们，国家会铭记他们的牺牲，并给予他们应得的荣誉。此外，此次事件还造成了4名市民遇难。因此，我宣布，明天，即6月9日为全国哀悼日。我要求相关部门做好安排，保障遇难者家属今后的生活。



宣布一个国家的独立并不轻松，而保卫这个国家的独立自主，并将之建设的更加繁荣昌盛，则是一件更加艰巨而繁重的任务。正因如此，国家的稳定和团结，才更为珍贵和必要。颜色革命，以及其他类似行为所带来的后果，我们早已通过许许多多国家如今的现状了解的一清二楚。这些动乱的最终结果，无一不是人民颠沛、国家崩溃。这一切，我们的人民都看在眼里。



首先，我们需要重新审视法律中针对宗教极端主义和恐怖主义的相关条文，并制定更加严厉应对举措。手持武器蓄意杀人者，将被判处死刑。



其次，我们要设法切断那些蓄意破坏我国正常社会秩序的思想进入我国的渠道。如果我们无法保障社会秩序的稳定，我们将无法度过当前全球性的经济危机所带来的冲击。



因此，全国人民因团结一致，努力维护我们来之不易的和平生活。



尊敬的哈萨克斯坦公民们！



没有团结的人民，国家的稳定也将不复存在。如今，正是考验每一个爱国者爱国之心的时刻，是我们用行动保卫家园和祖国的时刻。安宁与稳定、和平与和谐--是我们独立至今最珍贵的财富，我们有义务保卫这一财富并将之传承下去。



我坚信，坚强勇敢的哈萨克斯坦人民，将会再次向世界展现出强大的凝聚力。



愿祖国繁荣昌盛，人民幸福安康！