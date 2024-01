阿里葬礼：各界人士齐聚拳王家乡深情悼念

哈通社阿斯塔纳6月11日电 据BBC消息,传奇拳王穆罕默德·阿里(Muhammad Ali)的葬礼仪式在家乡肯塔基州路易维尔市举行,各界人士出席并发表了觉悟的悼念演讲。

出席的发言者当中有穆斯林、基督徒、犹太人以及其他各界人士,他们都提到了阿里为民权运动所作出的抗争,而美国总统贝拉克·奥巴马(Barack Obama)则通过视频讯息表扬了阿里的独特精神。

跨宗教背景的葬礼举行之前,数以千计的民众上街夹道送别阿里的灵柩。

阿里在一个只有家人及亲友出席的私人仪式中下葬。

这位前世界重量级拳击冠军和民权斗士于上周五(6月3日)逝世,终年74岁。



美国前总统比尔·克林顿将阿里形容为"信念自由之人"





纪念仪式在路易维尔的肯德基美食中心(KFC Yum! Centre)举行,由各界重要人物以及数千名取得免费邀请门票的民众出席。

*仪式以一段用阿拉伯语诵读的《可兰经》开始。伊马姆·哈姆扎·阿卜杜尔·马利克(Imam Hamzah Abdul Malik)诵读第41章《奉绥来特》的第30至35行,经文说道:"凡说过‘我们的主是真主',然后遵循正道者,众天神将来临他们,说:‘你们不要恐惧,不要忧愁,你们应当为你们被预许的乐园而高兴。'"

*当地的基督新教牧师凯文·柯斯比(Kevin Cosby)说:"在詹姆斯·布朗(James Brown)说‘我是黑人,我骄傲'之前,穆罕默德·阿里就说过:‘我是黑人,我漂亮。'"

*拉比·迈克尔·勒纳(Rabbi Michael Lerner)批评了对待黑人和穆斯林的不公正:"向穆罕默德·阿里致敬的方式就是成为今天的穆罕默德·阿里--敢言,并且拒绝跟随顺从的路线。"



阿里遗孀朗尼说,阿里为年轻人树立了榜样



*阿里的遗孀朗尼(Lonnie)向现场民众说:"当穆罕默德不喜欢某些*规则的时候,他就会去改写它。他的宗教、他的信念、他的名字,他都自己去塑造,无论要付出什么代价。穆罕默德想要来自任何背景的年轻人都将他的人生看作是一种证明:苦难将会令你变得更强大,它不能剥夺你梦想的权利,不能阻止你达成你的梦想。"

*美国前总统比尔·克林顿(Bill Clinton)形容阿里是"信念自由之人"。他说:"我想他在很年轻的时候就已经决定,他要书写自己的人生。我想他决定了,他的权利永远不会被剥夺。他的种族,他的地位,以及人们对他无论是正面还是负面的期待,都不能剥夺他书写自己人生的权利。"

*美国总统奥巴马的资深顾问、阿里的朋友瓦莱丽·贾勒特(Valerie Jarrett)代表总统朗读了一封信,当中形容阿里是"比他同时代的几乎任何人都更伟大、更聪明和更有感召力的人......穆罕默德·阿里就代表着美利坚。穆罕默德·阿里将会永远代表着美利坚。一个多么伟大的人。"美国总统因为要出席他的长女玛利娅(Malia)的毕业典礼而未能到场。

*喜剧明星比利·克里斯托(Billy Crystal)说:"在他结束拳击生涯三十五年后,仍然是世界冠军。他是大自然创造的强力闪电。穆罕默德·阿里在美国最黯淡的黑夜中击中了我们,他强大的光芒照耀了美国,我们都清晰地看见了这一切。"



迈克·泰森和威尔·史密斯等人均在扶灵者之列





阿里灵柩被运送到他童年时的家





支持者将一个阿里的人偶放在自行车上,等待灵柩的到来



出席葬礼仪式的人还包括约旦国王阿卜杜拉。

土耳其总统雷杰普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)出席了周四的祈祷仪式,原定会出席葬礼的他临时缩短了访美行程。他缺席的原因不明,但有报道指是与葬礼组织方有分歧。

玫瑰花瓣

灵车走过街道的仪式在当地时间上午10时35分(格林尼治时间14时35分)开始,比原定计划晚了超过一个小时。阿里的灵柩被运送到他童年时的家,然后先后经过阿里中心(Ali Center)、非洲裔美国人历史遗产中心(Center for African American Heritage)和穆罕默德·阿里大道(Muhammad Ali Boulevard)。

夹道相送的数千人中,很多挥手告别,拍摄照片,并在灵柩经过时呼喊他的名字。

支持者向灵柩投掷鲜花,灵柩所到之处撒满了玫瑰花瓣。

在其中一个街区,几名年轻人追在灵车旁边,手举着纸牌,上面写着:"Ali is the greatest, thanks 4 all the memories(阿里是最伟大的,感谢给予我们的所有回忆)"。

灵柩之后被送到凯弗山(Cave Hill)公墓,阿里就在那里下葬。扶灵者当中包括演员威尔·史密斯(Will Smith)和前拳击手伦诺克斯·刘易斯(Lennox Lewis)。

"最伟大的人"

阿里原名卡修斯·马塞勒斯·克莱(Cassius Marcellus Clay),在1960年罗马奥运会赢得轻重量级拳击金牌,一战成名。

外号为"最伟大的人(The Greatest)"的阿里在1964年击败索尼·利斯顿(Sonny Liston),赢得个人的第一个世界拳王头衔,并在之后成为世界上第一个在三个不同的时段保持世界重量级拳王荣誉的拳击手。

阿里的拳击生涯共参加了61场职业比赛,其中56次取胜,最终在1981年退休。

他也是一名民权斗士和诗人,影响力超出了体育、种族和国籍的范畴。

在他第一次与利斯顿交手时,克莱已经加入当时一个名为"伊斯兰民族"(Nation of Islam)的宗教运动,该运动提出的目标是提升非裔美国人的灵魂、精神、社会和经济状况。

不过,与马丁·路德·金博士(Dr Martin Luther King)等民权领袖倾向采取的包容性斗争方式不同,"伊斯兰民族"呼吁推动与主流社会隔离的黑人运动,在美国公众中间受到质疑。

阿里最终皈依伊斯兰教,抛弃了那个他自己认为是"奴隶的名字",先是改名为卡修斯·X,后又更改为穆罕默德·阿里。

他被美国杂志《体育画报》(Sports Illustrated)选为"世纪运动员",也被BBC选为"世纪体育人物"。