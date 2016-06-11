纳扎尔巴耶夫：建立于国际高等学府比肩的大学这一夙愿终于实现

哈通社阿斯塔纳6月11日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）"我一直梦想在我们的首都能有一所与国际知名大学比肩的高等学府，如今我已如愿以偿。"

6月11日，出席纳扎尔巴耶夫大学第二批学子毕业典礼的纳扎尔巴耶夫总统，在发表讲话时如是说。



"如果说，今天是年轻的学子们展翅飞向蓝天的日子，那么对于培养了这些年轻人的教师们而言，则是喜悦的看着自己养育的知识之树，结出饱满果实的一天。6年前，当我提议建立这所高校的时候，我一直梦想在我们的首都能有一所与国际知名大学比肩的高等学府，如今我已如愿以偿。我们的首都，已经成为了一个科学与文化的中心城市。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，去年纳大首批毕业生人数为446人，而今年毕业的第二批学子则达到了622人。



"首批毕业生已经进入社会，并在哈萨克斯坦独立25周年之际，正在社会各界贡献着自己的力量。而诸位，也将很快为我国的繁荣发展，贡献一份力量。你们出生在独立的哈萨克斯坦时代，成长在高速发展的腾飞时期，是真正的‘独立一代'。我期待大家，延续你们学长们的步伐，成为国家繁荣发展的栋梁之才。"纳扎尔巴耶夫总统在讲话中说。（编译：塔尔）