纳扎尔巴耶夫大学举行毕业典礼 总统出席并讲话

哈通社阿斯塔纳6月11日电 6月11日，位于首都阿斯塔纳的纳扎尔巴耶夫大学举行了隆重的毕业典礼，纳扎尔巴耶夫总统出席典礼。

据悉，今年的毕业生，是纳扎尔巴耶夫大学成立以来的第二批毕业学子。



纳扎尔巴耶夫总统在典礼上向所有毕业生发表演讲。



"如果说，今天是年轻的学子们展翅飞向蓝天的日子，那么对于培养了这些年轻人的教师们而言，则是喜悦的看着自己养育的知识之树，结出饱满果实的一天。6年前，当我提议建立这所高校的时候，我一直梦想在我们的首都能有一所与国际知名大学比肩的高等学府，如今我已如愿以偿。我们的首都，已经成为了一个科学与文化的中心城市。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，去年纳大首批毕业生人数为446人，而今年毕业的第二批学子则达到了622人。



"首批毕业生已经进入社会，并在哈萨克斯坦独立25周年之际，正在社会各界贡献着自己的力量。而诸位，也将很快为我国的繁荣发展，贡献一份力量。你们出生在独立的哈萨克斯坦时代，成长在高速发展的腾飞时期，是真正的‘独立一代'。我期待大家，延续你们学长们的步伐，成为国家繁荣发展的栋梁之才。"纳扎尔巴耶夫总统在讲话中说。



"即使面对着各种困难，国家依然竭尽全力为诸位获得良好的教育和稳定的生活，提供了一切必要的条件。为了使哈萨克斯坦成为全球最发的30国之一，我国制定了哈萨克斯坦2050发展计划、光明大道经济计划、百步计划等许多具有重要意义的发展规划。而你们，正好处于这样一个需要你们贡献自己力量的时代。哈萨克斯坦的未来，需要你们拿出自己所学所得，与我们一起奋斗，并为你们的后辈留下值得学习的榜样。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统还强调，在博拉沙克奖学金计划框架下，我国有数千名学子在国外求学。截至目前，博拉沙克奖学金计划培养的1万多名学子，已学成归国，并为国家经济的发展贡献者自己的力量。



"诸位是成长在独立时代的新一代人，因此我相信，你们一定不会辜负国家的培养，成为哈萨克斯坦实现繁荣复兴的栋梁之才。"纳扎尔巴耶夫说。



讲话中，纳扎尔巴耶夫总统还谈及上周发生在阿克托别的恐怖袭击事件。



"这是对全体哈萨克斯坦人民所犯下的罪行。这一袭击的制造者，旨在破坏我国和平安宁的社会秩序，将我们的国家拖入混乱和崩溃的状态之中。在反击这些恐怖分子的过程中，我国年轻警员和军人们的英勇行动，值得年轻人们学习。正是由于他们的坚决反击，恐怖分子未能实现目标。实际上，恐怖分子永远都不可能达到自己的目的。我们的改革计划将继续进行，国家的发展仍将持续。和平和谐和安全的社会环境，是哈萨克斯坦独立以来最为珍贵的宝藏。没有这些，我们的民族也将没有未来。诸位一定要铭记这一点。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统在讲话中强调，全球每年记录在案的军事冲突、宗教冲突和民族冲突超过30多起，这些冲突直接导致了许多国家陷入动乱之中，并造成了大量难民，还为极端主义和恐怖主义的泛滥创造了温床。



"我们都对未来有着各式各样的憧憬和计划，而要实现这些计划，就需要一个稳定的国家和社会秩序。这与全体哈萨克斯坦人民，尤其是各位年轻的公民息息相关。"纳扎尔巴耶夫说。



"今天，全国各大院校都迎来了毕业季。今年我国共有12.8万名大学生顺利完成学业，即将走上社会。我谨代表我个人，向这些学生们表示祝贺。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统强调，在这个充满竞争的时代中，这些毕业生将成为引领哈萨克斯坦不断发展的重要动力。



"诸位都很清楚目前全球经济的现状，在这个充满了激烈竞争的时代，唯有诸位这样有学识、有能力的青年才俊，方能引领国家迈向新的繁荣。"纳扎尔巴耶夫说。



来自政府机构、国内外大中企业代表、众多大学生及其家长、纳大教师团等近千人参加了此次毕业典礼。



据悉，今年共有622名毕业生完成学业，从纳大毕业。其中444人为本科生，178人为硕士研究生。



大多数毕业生来自纳大科学与技术系、工程学系、人文与社会科学系、高等教育系、经济系以及法学系。



此外，电气和电子工程系、生物科学系、国际关系系也是毕业生较多的专业。

在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下于2010年成立的该学府，采用全国最先进、最现代化的教学模式。大学共有人文社会科学学院、科研技术学院、工程学学院、高等商业学院、高等国家政策学院、高等师范学院等院系。



2015年12月30日，马西莫夫总理签署政府决议，通过了纳扎尔巴耶夫大学未来发展规划，并授予其"研究型大学"称号。（编辑：塔尔）