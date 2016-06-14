全世界最古老的计算机用于读星和占卜

哈通社阿斯塔纳6月14日电 据BBC消息，研究人员发现，一部估计是公元前60年制造的古希腊天文计算机曾被用于预测未来。

研究人员运用X光来分析这部2000年前生产出来的计算机。

这部安提基特拉机械装置被描述为"全世界首部模拟计算机"。这部装置是1901年在希腊安提基特拉岛附近海域的一艘失事船只内被发现的。

研究人员在过去12年里利用X光影像技术，将这部装置的零部件逐一组装起来，从而揭开了这部装置的神秘面纱。

此前人们以为这不过就是古希腊人使用的一个计算器，用来描绘天空中星星的运行轨迹，以帮助当时的人识别方向。

然而，科学家们在破解了这部装置表面已经受损的铭文后发现，它实际上是用来研究占卜星相的。

英国卡迪夫大学天体物理系的埃德蒙德教授在雅典的学术会议上说："虽然我们目前还没有把刻在装置表面上铭文准确完整地翻译过来，但有可能像从前说的那样，一个阴影的颜色就代表某种征兆或信号。"

他说："某几种颜色可能会比其它几种颜色更好。这是我们首次在研究这部装置时触及到的占星术、而不是天文学。"

安提基特拉机械装置是一个外形像钟表一样的复杂机械。当时公元前150年到100年的古希腊科学家们给它安装了30组咬合的铜制齿轮。

在它被发现之前，专家们普遍认为，这部装置被制造出来一千多年后，人类社会才掌握类似技术。

目前，安提基特拉机械装置的所有已知的部分都被雅典的国家考古博物馆收藏用于研究。