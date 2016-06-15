奥兰多枪击案：枪手之妻“或面临控罪”

据美国媒体报道，奥兰多同性恋夜总会枪击案凶手之妻可能面临相关控罪。

29岁的枪手奥马尔·马丁（Omar Mateen）上周日（6月12日）在奥兰多一家同性恋夜总会开枪扫射，打死49人，打伤53人，其中6人伤势严重。



据报道，马丁的遗孀努尔·萨尔曼（Noor Salman）告诉警察她曾试图劝说丈夫放弃袭击Pulse夜总会的计划。



"从犯"？



美国有线电视台福克斯新闻频道引述消息来源说，检控方考虑把萨尔曼作为马丁的从犯对她提出起诉，除了49项谋杀罪和53项企图谋杀罪名之外，对她的指控还包括没有事先向当局举报从而阻止枪击案发生。



该消息来源还说，案发时马丁有可能从夜总会里给萨尔曼打过电话。



周日血案发生后，萨尔曼曾接受问讯，但没有被拘押。



美国参议院情报委员会成员、参议员安格斯·金（Angus King）告诉CNN，"看来她对将会发生什么事有所了解"。



他还表示萨尔曼目前在配合当局调查，提供更多信息。



美国媒体周二报道说，萨尔曼曾和马丁一起去购买弹药，案发前某日还曾经开车送他到Pulse夜总会熟悉地形。



但是，据消息来源对媒体表示，她强调自己曾设法说服马丁放弃袭击计划。



暴恐？



马丁的父亲塞迪克·马丁（Seddique Mateen）周二表示，萨尔曼周一回到她和马丁原来居住的公寓取了一些衣物。他说她和幼子仍在佛罗里达，但拒绝透露地点。



当局称，案发时马丁宣誓效忠"伊斯兰国"（IS）。他后来被警察打死。



美国联邦调查局（FBI）正在调查有关马丁生前曾数次去Pulse夜总会并通过同性恋交友手机应用软件与其它男性联系。



美国总统奥巴马周二说，看来马丁是个"愤怒、备受困扰、情绪不稳且走向极端的年轻人"。



他反驳了共和党总统候选人特朗普提出的禁止海外穆斯林到美国旅行的建议。



调查此案的官员说，没有证据显示马丁曾与诸如IS那样的境外组织联系。



马丁是阿富汗裔美国公民，出生在纽约。