纳扎尔巴耶夫总统视察阿斯塔纳防风林带工程

哈通社阿斯塔纳6月20日电（记者肯杰凯•托克塔穆拉特克兹）20日，纳扎尔巴耶夫总统视察阿斯塔纳市绿化林带区域。

每年6-7月间，视察阿斯塔纳市绿化林带，了解城市防风绿化现状，已经成为了纳扎尔巴耶夫总统的固定日程之一。



"大家都知道，我每年都要来这片林地，进行一次现场考察。从1998年宣布迁都到现在，已经过去了18年。18年间，足够一个孩子成长为能够负起责任的成年人了。当时我就要求相关部门，着手在城市周边种植林带。现在的年轻人可能不知道，但在刚刚迁都的时期，阿斯塔纳的风，以及其卷起的尘土是非常惊人的。风大的时候，甚至可以吹倒一个人。因此，防风林的种植和城市建设几乎是同时开始的。反对声不是没有，但大家看看，如今我们在这些‘无法生长树木'的地方，种出了一片73000公顷的林带。"纳扎尔巴耶夫说。



据悉，目前首都防风林带中，有至少60种以上不同的树木品种。而且，林带的建设还吸引了大量动物入住其中。



"这片林带，将对首都空气的净化起到重要的作用，此外还将风速和沙尘降低到了一个可控的水平。"纳扎尔巴耶夫说。



按照传统，总统还在林带中放飞了数十只野鸡。（编译：木合塔尔·木拉提）



















