喝咖啡致癌？世卫组织为其“正名”

如果咖啡是你的至爱，这无疑是条好消息。

世界卫生组织（World Health Organization ，简称WHO）所属的国际癌症研究机构（International Agency for Research on Cancer，简称IARC）近日发布报告称，咖啡不再被认为是致癌物质。经常喝咖啡甚至可能保护你的健康，并且对肝癌和子宫内膜癌具有积极的预防作用。科学证据表明，"烫"的温度（65度以上）是致癌元凶，无论茶、咖啡，还是水或其他，概莫能外。

1991年，WHO 曾将咖啡列入可能致癌物质的"黑名单"，基于当时的有限证据， 认为咖啡与较高的膀胱癌风险之间有关联。但在最新的报告中，来自10个国家的23个专家，评估了过去25年的科学证据后，改变了这一看法。

报告中，专家在研究了南美洲传统的马黛茶（Mate）的饮用习惯后，认为"烫"饮具有较高的致癌风险。马黛茶类似于中国的茶，南美洲人喜欢在它很烫，即70 度的时候喝它。这个温度明显高于北美和欧洲人的饮品标准。

《华盛顿邮报》援引IARC的负责人克里斯多夫· 维尔德（Christopher Wild）的话说，"喝很烫的饮品有较高的引发食道癌的可能，致癌因素是温度而不是饮品本身"。IARC建议， 在喝烫饮品时，先等几分钟。

专家组成员玛丽安娜· 施特恩(Mariana Stern)在解释这一现象产生的原因时谈到，"目前，我们并不清楚烫饮致癌背后的病理机制，但是有一些证据显示，烫的饮品会破坏食道的细胞或导致它们失去控制"。食道癌是八大常见癌症之一，具有较高的死亡率。仅2012年，世界范围内约有40万人死于食道癌。

不过，IARC的结论也时常让人产生困惑。英国剑桥大学教授大卫· 斯皮格尔霍尔特（David Spiegelhalter）在给路透社的电邮中指出，去年，IARC还说吃腌肉致癌，但现在清楚的是适量地吃它并没有很大风险。IARC认为烫饮可能有害，但说不出风险有多大。这或许是一个有趣的科学话题，但却很难让人据此做出一个理性的回应。



来源：界面