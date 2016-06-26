安德烈·阿尔沙文：失落的天才

4月23日，安德烈·阿尔沙文终于收获了18个月以来的第一个进球。曾经的"沙皇"，今年已经35岁了，他曾在欧洲足坛的光环中得到升华，如今却只效力于哈萨克斯坦的Kairat Almaty。

赛季不到一半，Kairat目前名列哈萨克联赛的第三位。在Nikolai Starostin教练领导下，"借用"的阿尔沙文可算是居功至伟。

阿尔沙文的故事是这样的：从一个在列宁格勒艰苦往上爬的小子，到后来成为了俄罗斯历史上最优秀的球员，他曾经代表了俄罗斯，并在球会的支持与爱戴的沐浴下渐渐变得更加耀眼。可惜的是，这个美丽而励志的故事，最终以天赋异禀的主人败给懒惰和抱怨而告终。

2000年，阿尔沙文在俄罗斯圣彼得堡泽尼特足球俱乐部一举成名，而当年的泽尼特跟我们现在看到的简直天壤之别。俱乐部财政非常拮据，在较在富裕的对家莫斯科中央陆军面前，泽尼特毫无优势。但在另一方面，这也造就了圣彼得堡一线队的本土足球明星的诞生。2005年，泽尼特队拥有继阿尔沙文后部分俄罗斯黄金一代的最顶尖球员，比如维亚切斯拉夫·马拉费耶夫、伊戈尔·丹尼索夫、以及亚历山大·克尔扎科夫。

早在几个月前，不少泽尼特和俄罗斯球队的反对者曾有以下阴谋论传言：泽尼特主教练彼得热拉曾低调表态说"泽尼特队永不可能成为冠军"。可是，随着盖茨普洛姆（俄罗斯天然气工业开放式股份公司）收购了球会，一切发生了翻天覆地的变化。面对好球员，泽尼特会毫不吝啬豪砸出千万欧元培养--而用于2018年世界杯的体育场也开始建设。

那时，世界足坛发现了在彼得罗夫斯基体育场上那格外耀眼的"潜力股"--在泽尼特战胜曼彻斯特联后，外界统统视阿尔沙文为2008年欧洲足坛的新皇帝。在场内左翼的阿尔沙文令杰尼索夫如有神助地破门得分。正值27岁的阿尔沙文是当时队内的优秀典范。



经历曼彻斯特一役，阿尔沙文在俄罗斯国家队更是声名大噪。要知道，当时的国家队依然表现不佳，似乎再也无法回到过往当年苏联队在1956年奥运、1960、1964、1972和1988年欧洲杯上的光辉岁月。

还记得吧，2008年欧洲杯，在阿尔沙文熬过两场小组赛禁赛后，他在最后一战对瑞典时大杀四方，帮助俄罗斯2比0击败瑞典。随后，又是他的传射建功，为俄罗斯淘汰荷兰铺平了道路。翌日，阿尔沙文出现了在俄国历史最悠久的报纸"俄罗斯体育日报"（Sovetsky Sport）的头条，他也从此踏上星途。

至此，全欧洲最顶尖的球会争相向阿尔沙文进行报价，有一次，俄新社为拒绝来自巴塞罗那的报价，居然要求让梅西来圣彼得堡以换取阿尔沙文的离开。





六个月后，阿尔沙文在伦敦的大雪中加盟阿森纳。起初几个月，阿尔沙文凭借出众的表现在阿森纳官方球迷会"星情魅影"渐露头角，包括那场经典的对阵利物浦轰下四球的神迹。可是，随着时间推移，阿尔沙文的处境每况愈下。

在为"兵工厂"阿森纳效力期间，阿尔沙文常常被搁在替补席上，主教练温格更曾一度指控他懒散及体重超标。事实是残酷的，阿尔沙文在俄罗斯国家队也遇上另一波尴尬。在经历2010年世预赛令人失望的表现后，一部俄国的纪录片展示了多个俄罗斯球员在伦敦和莫斯科上场前一晚夜夜笙歌，阿尔沙文的形象从此一落千丈。

阿尔沙文对俄罗斯报章Sport-Express的记者说："胜利是属于团队的，可是遇上战败时，替罪羊总会归到我的头上，对此，我也司空见惯了。"

两年后，阿尔沙文更遭遇俄罗斯硕果仅存的粉丝终极摒弃。2012年欧锦赛最后一战俄罗斯败给希腊以后，有关阿尔沙文愤怒指责粉丝的新闻广泛流传："如果我们不能满足你们的期望，那么说实话，这是你们的问题。"





自此，阿尔沙文最后一抹谦虚、爱踢足球的列宁格勒小伙形象以及大众给予的尊重消失在地球上。同时，阿尔沙文还是唯一一个出现在薯片广告里的俄罗斯球员，这更助长了他被外界取笑的揶揄之声。

在2012年欧锦赛成绩未能如意后，迪克·艾德沃卡特就被法比奥·卡佩罗取缔，阿尔沙文的国家队生涯，几乎等于结束。

回归泽尼特以后，阿尔沙文中跟昔日并肩上阵的好伙伴们团聚，包括马拉费耶夫、克尔扎科夫、亚历山大·阿纽科夫等人。但是，黄花依旧人面全非，泽尼特现在具有财力优势，吸引了名将胡尔克和埃克塞尔·维特塞尔到来，变相把老队员逐渐边缘化。阿尔沙文回归不久，德尼索夫就因为不满球会为外籍新来球员提供的待遇条件比较优越而被辞退，马拉费耶夫也因此失去出场的机会。

因为阿尔沙文和季末什丘克的合约已到期，而克尔扎科夫又被贬至2队，教练维拉斯·博阿斯于季末正式宣布以上三人不会出现在未来发展的蓝图里。其实泽尼特曾一度向阿尔沙文抛出员工职位的邀请，但惟遭婉拒，因为后者希望可以继续他的足球生涯。后来，阿尔沙文选择了与前队员帕夫柳琴科一同转会俄罗斯南部球队库班，可这又铸成大错。去年冬天，阿尔沙文带着8场比赛无进球的纪录离开球会，然后与季末什丘克奢望一同熬过退役前的最后时光。

不管怎样，阿尔沙文仍然是自苏联解体以后最优秀的俄罗斯足球运动员，但他的故事，还是令人唏嘘不已。

来源：界面