纳扎尔巴耶夫总统接见里约奥运会哈萨克斯坦代表团

哈通社阿斯塔纳7月4日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）纳扎尔巴耶夫总统4日在总统府接见2016年里约奥运会哈萨克斯坦代表团运动员。会上，纳扎尔巴耶夫总统表示，他坚信我国体坛健儿将在里约再现辉煌，取得佳绩。

"还有一个月左右，里约奥运会就要开幕了。按照传统，我与诸位在此见面，并给予诸位作为一名长者的祝福。今年，是我们的国家--哈萨克斯坦独立25周年，我相信诸位必然能在这样一个重要的时刻，努力为国家争得荣誉。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，今年的奥运会将有来自206个国家和地区的1万多名运动员参赛。这是全球体育健儿的一场盛会，竞争也将十分激烈。



"哈萨克斯坦代表团将派出100多位运动员，参加26个项目的角逐。人数的多少并不是重点，重点在于，我们的运动员都是万里挑一的精英。我很了解诸位的成绩，并一直关注着你们的最新动态。祝愿你们马到成功。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统还谈及了我国参加奥林匹克运动会的历史。



他表示，今年的奥运会将是哈萨克斯坦参与的第12届奥运会。在此之前，哈萨克斯坦已经参与了5届夏季奥运会和6届冬奥会。



"苏联时代，哈萨克斯坦涌现出了一批著名的体坛健儿，在国际舞台上为哈萨克斯坦争得了无数的荣誉。独立以来，哈萨克斯坦的新一代运动健将们共获得了69枚奥运奖牌，其中17枚为金牌。我相信，我们的健儿们将继续在里约奥运会上谱写新的辉煌。全国1700万人民将为你们加油喝彩。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）