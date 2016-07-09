穆赫塔尔•塔伊詹：土地登记注册时应对注册人姓名进行公示

哈通社阿斯塔纳7月9日电 土地登记注册时，应对土地所有权人的姓名进行公示。

在8日于阿斯塔纳召开的土地改革委员会例行会议上，土改委成员穆赫塔尔•塔伊詹如是说。



塔伊詹在发言中表示，目前土改委内部仍然对许多相关议题未能达成一致。



"最主要的问题在于土地登记注册方面。我们现在有电子登记注册的做法，但在其中，并为公开土地所有人的姓名等信息。我认为，既然土地真正的产权属于全体人民，那么土地租赁方的信息必须公开进行公示。目前这些信息，受《私人信息保护法》的保护而不能被公开，我认为应该对这一法案进行修订。"他说。



塔伊詹还提到了关于禁止向外国公民出售土地的问题，以及这一提案中存在的漏洞。



"外国公民来哈从事农业活动，一般会采取和本国公民合资方式，将51%的股份交给哈国公民，自身持有49%的股份，但实际农场的真正主人仍然是这些外国公民。我认为我们既然已经确定不允许将农业用地出售给外国公民，就应该立法禁止这种钻法律漏洞的行为。但目前我们在这方面仍然没有达成共识。"塔伊詹说。（编译：木合塔尔·木拉提）