英国巾帼争相位 “母亲”说法引争议

哈通社阿斯塔纳7月9日电 据BBC消息，争取成为英国执政党保守党党魁，即下任英国首相的争夺进入最后白热化阶段。挑战者安德里亚·利德索姆（Andrea Leadsom）在接受媒体采访时被引述提及她身为人母之事，并表示这令她比膝下无子的对手文翠珊（Teresa May）"更有优势"。

上述说法不但引发为人母者是否真的比无子女者更称职的争议，也令利德索姆被人指责为"不厚道"，为了政治竞争而不惜揭戳别人痛处。

面对争议，利德索姆本人已经公开表示，媒体报道有误，而她本人对报道"很反感"。

"母亲"争议

早间，《泰晤士报》报道指，利德索姆自称身为母亲，使得英国的未来更与她的利益息息相关。

消息一经发表旋即引发渲染大波。利德索姆被指不厚道，为争相位不惜揭戳对手膝下无子的痛处。

利德索姆则通过推特反驳说，报道内容与她所说的完全相反。

《泰晤士报》记者雷切尔‧西尔韦斯特（Rachel Sylvester）说，她对利德索姆的回应感到不明所以。

膝下无子女的文翠珊此前曾呼吁利德索姆在党魁争夺战中进行"君子之争"。

《泰晤士报》的报道标题为"利德索姆：身为母亲令我比文翠珊更有优势"。 文章引述利德索姆的话说，"我有孩子，而我的孩子亦会生儿育女，他们将会直接是未来发生的事的一部份"。

在《泰晤士报》的报道中，利德索姆还说："我肯定文翠珊因没有儿女而感到伤心，所以我不想大家的焦点是利德索姆有儿女，而文翠珊没有。这样真的太差劲。"

相互指责

利德索姆随后发表声明，对《泰晤士报》的头版报道感到无以复加的愤怒及恶心。

她说："在《泰晤士报》记者及摄影师面前，我多次重申我说的每一句话都不得被用来暗示有否儿女对对首相选举有影响。"

"我期望《泰晤士报》会收回报道及新闻标题。"

《泰晤士报》虽然未正式回应利德索姆，但《泰晤士报》副编辑艾玛‧塔克已经在推特表示，利德索姆的言论来自访问笔录。

文翠珊的竞选团队则拒绝对报道作出回应。

不过，支持文翠珊的财政部副部长戴维•高克（David Gauke）已经公开表示利德索姆需要道歉。他在个人推特上说："我希望这是用词笨拙的问题，而不是精心计算的结果。如果是后者的话，则令人恶心。"



"君子之争约章"







《泰晤士报》报道风波发生前，文翠珊对利德索姆提出挑战，指两人竞逐首相一职，要君子之争。

文翠珊说，两人都需要竞选活动要在"政治辩论的可接受范围内"。

她说，公众对玩弄政治的人物已感到烦厌，并承诺提出"正面的前景"。

文翠珊亦说两人该同意不会与其他政党或其他捐款者合作。

利德索姆支持脱欧，她得到英国独立党领袖奈杰尔·法拉吉（Nigel Farage）及其他脱欧阵营的支持。

利德索姆说她与英国独立党没有联系。

她对《泰晤士报》说："我不是英国独立党的支持者。他们不是我的顾问，我不认识他们。我从未与阿伦•班克斯（支持脱欧的捐款者）见面。"

利德索姆与文翠珊将会竞逐下任保守党党魁一职。保守党议员已进行两轮投票，将候选人筛选至两人。

两轮投票后，文翠珊得到199票，而利德索姆得到84票。

全英国的保守党党员将会决定鹿死谁手，选举结果将于9月9日公布。







