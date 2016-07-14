巴彦乌列盖省哈萨克族民众热烈欢迎马西莫夫总理一行

哈通社阿斯塔纳7月14日电 据总理官网消息，受纳扎尔巴耶夫总统嘱托，政府总理卡里姆•马西莫夫日前携哈萨克斯坦人道主义救援物资抵达蒙古国巴彦乌列盖省首府乌列盖市。

根据计划，在结束对巴彦乌列盖省的访问后，马西莫夫总理将前往蒙古国首都乌兰巴托，出席将于7月15日在当地召开的第11届亚欧国家首脑峰会。



正在巴彦乌列盖省采访的记者马尔福哈•夏皮彦通过其个人脸书账户，上传了马西莫夫总理在巴彦乌列盖省受到当地群众热情欢迎的现场照片。



这位记者表示，当地哈萨克民众从13日起便聚集在总理计划下榻的酒店前，翘首等待哈萨克斯坦代表团的到来。



此次遭遇洪水袭击的巴彦乌列盖省居民，对哈萨克斯坦第一时间伸出援手提供帮助十分感激。



在欢迎马西莫夫总理一行的仪式上，按照哈萨克传统礼节，当地民众为马西莫夫披上了一件大衣，并赠送了一匹马。



"这完全可以理解，毕竟，这是哈萨克斯坦共和国的高层人物25年来首次访问这个以哈萨克人为主的蒙古国省份。" 夏皮彦在其脸书上这样写道。



据悉，在此次访问中，哈萨克斯坦代表团同巴彦乌列盖省政府就当地医疗、教育事业发展，当地哈萨克族移民哈萨克斯坦后的养老金问题，巴彦乌列盖省同哈萨克斯坦之间的直航航班线路开通等问题进行了深入交流。



马西莫夫总理向当地政府转交了由哈萨克斯坦政府提供的救灾人道主义援助，并承诺将向当地学生留学哈萨克斯坦提供便利。（编译：木合塔尔·木拉提）















