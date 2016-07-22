哈纳特•斯拉木：拳击手在奥运赛场上代表的不仅仅是自己 更是整个哈萨克斯坦的形象

哈通社阿斯塔纳7月22日电（记者坤苏勒坦•沃塔尔拜）哈萨克斯坦著名拳击手哈纳特斯拉木日前接受了哈通社记者的专访。

在专访中，哈纳特表示，里约奥运会，将是考验哈萨克斯坦拳击手们的一个大舞台。在这个舞台上，他们代表的不仅仅是自己，而是整个哈萨克斯坦的形象。



"我希望能够为后辈拳击手们提供一些有益的帮助，因此特地带领美国职业拳手们来和他们进行对练。"哈纳特•斯拉木说。



以下为专访全文：



记者：美国职业拳击手们来哈同哈萨克斯坦拳击队队员们的对练，是由您独立组织的吗？这次来了多少位运动员？



哈纳特：来了7位。能够促成他们的来访，并不是我一个人的功劳，拳联领导层的功劳更高。拳联的前辈们跟我说，"如果能够找到合适的美国拳击手，你能带他们来哈萨克斯坦与我们的拳手们对练么？我们可以承担相关的费用"。我觉得这是一件好事，所以答应了下来，并找来了这些拳击手。



记者：这几位美国拳手，相比我们的队员，有哪些特别之处？



哈纳特：并没有什么特别的地方，他们都是职业拳击手。与我们的拳手相比，唯一的区别就是这个。我们找来他们的主要目的，在于令我们的拳手们了解南美洲拳击手们的打法特征。与不同拳击风格的对手进行对练，能够令我们的拳手经验更丰富。

记者：这几位美国拳手中，想必也有金腰带的得主吧？



哈纳特：那当然，他们每一个人都是在世界拳坛上有相当地位的运动员。毕竟既然是从大洋彼岸邀请对练的对手，当然要请最好的人来。



记者：能否谈谈您自己，特别是有关您下一场比赛的情况？



哈纳特：目前我放下了所有和自己有关的活动，全心全力的为我的这些拳坛晚辈们备战奥运，提供我力所能及的一切帮助。正如我在之前所说的，由于他们代表着哈萨克斯坦，所以，奥运会的赛场，将考验的不仅仅是这些拳手自己，而是哈萨克斯坦拳击的技艺和水平。所以，我希望能够把自己所学所知，全部分享给这些晚辈，能为他们在奥运会取得成就提供哪怕一丝一毫的帮助，都是我的荣幸。至于我个人的下一场比赛，大家不会等很久就会有新消息的。目前，与对手的协商正在进行当中。



记者：采访最后，您有什么想对这些晚辈拳手们说的话吗？



哈纳特：对于这些为了能够在奥运场上捍卫祖国的荣誉，而不断努力训练的队员们，我衷心的祝愿他们的汗水转化为胜利的源泉，在全世界面前为哈萨克斯坦争得荣誉和金牌。祝愿他们旗开得胜，愿哈萨克斯坦的国旗飘扬在奥林匹克运动场的上空。



记者：感谢您接受采访！（编译：木合塔尔·木拉提）













