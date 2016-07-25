哈萨克斯坦同巴西签署免签协议

哈通社阿斯塔纳7月25日电 25日，外交部副部长穆合塔尔•特列吾别尔德与巴西驻哈大使德米特里•卡尔瓦罗就两国公民免签往来事宜签署协议。

特列吾别尔德表示，该协议正式生效后，哈萨克斯坦公民即可免签前往巴西，观赏即将开幕的2016年里约奥运会。



"纳扎尔巴耶夫总统一直要求外交部设法简化哈萨克斯坦公民赴外国旅行所需办理的手续，并同其他国家建立免签制度。外交部一直在为此努力，并做了大量工作。现在，我们同巴西之间便建立了免签制度。根据两国之间的协议，双方公民均可在各自境内免签旅行30天。众所周知，巴西是南美洲重要的经济体之一。因此，这一协议的签署意义重大。我们将尽快令协议正式生效，这样一来，我国公民便可无阻碍的前往巴西，欣赏10天后开幕的奥运盛会。" 特列吾别尔德说。



特列吾别尔德还表示，这一协议的签署，也将为巴西游客明年来哈参加2017年世博会提供方便。



"巴西是一个人口大国，拥有接近2亿的人口。预计明年世博会起来，来自巴西的游客数量将十分庞大。"他说。



据悉，此次签署的协议还包含了旨在进一步加深两国经贸、文化等各领域合作的相关文件。（编译：木合塔尔·木拉提）







